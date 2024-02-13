تحدث ملازم م. فهد ناصر، عن الحماية الشخصية عبر الانترنت، مؤكدا على أهمية تجنب استخدام شبكات WI -FI العامة والتأكد من ان الموقع الالكتروني الرسمي يستخدم بروتوكول HTTPS بالاضافة إلى ادخال الحد الأدنى من بياناتك الشخصية والمصرفية في المواقع والتطبيقات الإلكترونية، مشددا على ضرورة استخدام برامج موثوقة لمكافحة برمجيات تصفح الإنترنت الضارة.



كما تحدث ناصر عن الذكاء الاصطناعي، موضحا انه تقنية تحاكي الذكاء البشري على أداء المهام ويمكنه بشكل متكرر تحسين نفسه استنادا إلى المعلومات التي يجمعها



ولفت إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تسهم في تعزيز الامن السيبراني، وابرزها الكشف التلقائي عن التهديدات وتحليل البيانات الضخمة، بالاضافة إلى الاستجابة الفورية.