

هالة عمران



أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن تقدير صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات للرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيدا بالعلاقات الأخوية التي تربط بين قيادتي البلدين، ومؤكدا حرص بلاده على تعميق التعاون مع مصر في جميع المجالات.



جاء ذلك خلال استقبال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أمس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك على هامش فعاليات «القمة العالمية للحكومات 2024»، التي تستضيفها مدينة دبي، خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير الجاري.



من جانبه، نقل رئيس مجلس الوزراء تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مشيدا بالتنظيم الرائع للقمة، كما أشاد بالتطور الدائم والملحوظ الذي تشهده إمارة دبي.



وأعرب مدبولي عن تقديره للدعوة الكريمة الموجهة للمشاركة في القمة العالمية للحكومات في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، معتبرا أنها تكتسب أهمية كبيرة لكونها تجمع قادة الفكر والخبراء العالميين، وصناع القرار، لاستهداف تطوير الأدوات والسياسات، والنماذج التي تعتبر ضرورية في تشكيل الحكومات المستقبلية.



وأكد رئيس الوزراء تقدير مصر للعلاقات المتنامية بين البلدين، والتطلع لمزيد من التعاون الثنائي، لاسيما في مجال التجارة والاستثمار، وكذلك امتداد الشراكة الاقتصادية لتنفيذ العديد من المشروعات، بما يحقق المصلحة المشتركة والمنفعة المتبادلة للجانبين.



وأشاد مدبولي بعمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، وثمن الدعم الإماراتي الدائم لمصر، مؤكدا عمق العلاقات والروابط التاريخية بين الشعبين وقيادتي البلدين.



وفى السياق ذاته، أشار مدبولي إلى حرص الحكومة على تعميق التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة في كل المجالات، لاسيما في مجال التعاون الاقتصادي الذي يشهد تطورا ملحوظا، ولفت إلى مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم بين مصر والإمارات في مجال تطوير العمل الحكومي، مؤكدا حرصه على تبادل الخبرات بين البلدين في مجال الحكومة والإدارة.