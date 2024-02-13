أعلن مدير لجنة طالب العلم التابعة لجمعية النجاة الخيرية خالد الكندري أن اللجنة ساهمت في سداد الرسوم الدراسية لـ 85 طالبا جامعيا من الأيتام وأبناء الأسر المتعففة داخل الكويت، وذلك للفصل الدراسي الأول 2023/ 2024.



وتقدم الكندري بالشكر الى المحسنين وأصحاب الأيادي البيضاء لمساهمتهم في مشروع كفالة طالب العلم، مؤكدا أن تبرعاتهم ساهمت في تحقيق حلم هؤلاء الطلاب في التعليم الجامعي، وأن أعداد المستفيدين قابلة للزيادة في الفترة المقبلة، موضحا أن اللجنة تتلقى طلبات المساعدة الكترونيا، ثم تقوم بفحص كل حالة بشكل دقيق، والتأكد من الأوراق الثبوتية، وبعدها يتم اختيار الحالات المستوفاة للشروط، وصرف المساعدة.



وبين أن تسديد الرسوم الدراسية للطلبة المستحقين يكون من خلال شيك باسم الجامعة، وقد سبق للجنة طالب العلم التعاون مع عدد كبير من الجهات التعليمية في هذا الشأن، مؤكدا أن اللجنة مستمرة في استقبال التبرعات لمشروع كفالة طالب العلم لطلبة المدارس والجامعات.