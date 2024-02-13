

هادي العنزي



تحصل الجهاز الإداري لكرة القدم بنادي الساحل، على الاستمارة الخاصة بمحترفه البرازيلي المهاجم باتريك نوناتو (27)، ليصبح جاهزا للمشاركة في منافسات دوري زين للدرجة الأولى بدءا من المباراة المقبلة لـ «أبناء أبو حليفة»، والتي تجمعهم مع التضامن غدا الأربعاء.



وفي سياق متصل، أكمل الجهاز الإداري برئاسة د. أحمد عجب تعاقداته المحلية بضم 5 لاعبين دفعة واحدة، وهم: نواف الشيباني، وفهد السلامة، وحسين الحربي، وفالح العجمي، وهادي الحربي، ليصبحوا بتصرف المدرب الوطني محمد العزب، الذي يسعى للعودة بالفريق إلى الدوري الممتاز، رغم المنافسة القوية التي تجمعه مع اليرموك المتصدر بـ 16 نقطة، والتضامن الذي يتساوى معه في عدد النقاط (13 نقطة) بالمركز الثالث، علما أن الأول والثاني يتأهلان مباشرة إلى «الممتاز».