

أسامة أبوالسعود ـ عبدالعزيز الفضلي



استنكرت وزارة التربية حادث الاعتداء المؤسف الذي وقع صباح أمس في إحدى المدارس التابعة لمنطقة الأحمدي التعليمية، من قبل طالب وبعض أقاربه على أعضاء من الهيئة التعليمية والإدارية بالمدرسة.



وأكدت الوزارة أنها ستقوم باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الواقعة إلى التحقيق، إضافة إلى التنسيق والمتابعة الحثيثة مع وزارة الداخلية في هذا الأمر، وشددت على عدم التهاون في تطبيق النظم واللوائح والقوانين المنظمة للعمل داخل الحرم المدرسي.



كما جددت وزارة التربية حرصها على حفظ حقوق جميع منتسبيها من أعضاء الهيئة التعليمية والإدارية داخل المدارس، باتخاذ جميع الإجراءات والقرارات اللازمة في هذا الشأن، وأعربت الوزارة عن أسفها لمثل هذه الأفعال الفردية غير التربوية والدخيلة على المجتمع، مؤكدة أن احترام المعلم، وحرمة الصرح التعليمي وتقدير جميع العاملين به واجبة على كل فرد من أفراد المجتمع.



من جانبها، أعربت نقابة العاملين في وزارة التربية عن أسفها وإدانتها الشديدة للحادث المؤسف بالاعتداء على أعضاء الهيئة التعليمية والادارية في احدى مدارس منطقة الاحمدي التعليمية من أحد الطلاب واقاربه.



ودعت النقابة، في بيان لها، وزارة التربية للقيام بدورها واتخاذ كل الاجراءات القانونية ضد هذا الاعتداء الجسيم بحق أعضاء الهيئة التعليمية والادارية بالمدرسة والذين نذروا أنفسهم لتربية وتعليم أبنائنا بمختلف أعمارهم.



كما دعت النقابة جميع الجهات ذات الصلة لضرورة إقرار قانون حماية المعلم الذي بات ضرورة ملحة بعد تكرار حالات الاعتداء على الهيئات التعليمية والادارية بالمدارس.