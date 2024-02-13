

القاهرة ـ هالة عمران



أصدر د.رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أمس قرارا بحظر تحصيل المصروفات للطلاب المصريين بكل المدارس الخاصة والمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة «دولية» بالعملات الأجنبية، سواء (بالدولار أو اليورو أو الجنيه الإسترليني، أو غيرها من العملات الأجنبية).



يأتي هذا القرار التزاما وتنفيذا لنص المادة 212 من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والمتضمنة في فقرتها الأخيرة «على أن يكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية بالجنيه المصري».



وأكدت الوزارة أنه يجب على كافة الجهات المختصة ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ كافة ما ورد في هذا الكتاب الدوري من أحكام، وحال عدم الالتزام تتخذ الإجراءات القانونية تجاه المدارس غير الملتزمة وتتخذ الإجراءات التأديبية تجاه العاملين غير الملتزمين.