

القاهرة ـ ناهد إمام



نفت شركة مصر للطيران اصدار تذاكر طيران داخل جمهورية مصر العربية بالعملة الأجنبية، وذلك في ضوء ما نشر على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الشأن.



وقالت الشركة في بيان لها، إن «مصر للطيران» تود أن تؤكد أنها تلتزم بتطبيق كل التعليمات الصادرة من سلطة الطيران المدني المصري والتي تنص على الآتي:



1 - إصدار تذاكر الطيران من داخل جمهورية مصر العربية، والتي تبدأ من جمهورية مصر العربية إلى الوجهات الخارجية وذلك بالعملة المحلية (الجنيه المصري).



2 - عدم إصدار أي تذاكر من داخل جمهورية مصر العربية للرحلات التي تبدأ من خارج الجمهورية.