

هالة عمران



أكد رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي تقديره للتعاون القائم بين مصر وصندوق النقد الدولي، معربا عن تطلعه لاستقبال مديرة الصندوق في مصر خلال الفترة المقبلة، ومشيرا إلى أن الحكومة المصرية مستمرة في جهود الإصلاح الاقتصادي الشامل، التي تشمل من بين مستهدفات كثيرة خفض معدلات التضخم ونسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي، كما أكد استمرار جهود دعم القطاع الخاص.



جاء ذلك خلال لقاء مدبولي، على هامش مشاركته في «القمة العالمية للحكومات 2024» المنعقدة بدبي، مع مدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفيا، والوفد المرافق لها، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي حسن عبدالله، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية د. هالة السعيد، والتعاون الدولي د. رانيا المشاط، والمالية د. محمد معيط، والمدير التنفيذي بالصندوق د. محمود محيي الدين.



وأضاف مدبولي أن الحكومة أيضا مستمرة في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، مستشهدا بالحزمة الاجتماعية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي الأسبوع الماضي، والتي تضمنت زيادة الحد الأدنى للعاملين بنسبة 50% وكذلك زيادة المعاشات، مشيرا إلى برنامج حياة كريمة باعتباره أحد أهم البرامج الاجتماعية التي تعمل الحكومة المصرية على تنفيذها لتحسين مستوى معيشة المواطنين المصريين في الريف على مستوى الجمهورية.



وتطرق مدبولي إلى تطورات الأوضاع الإقليمية وتأثيرها على مصر، والأعباء الملقاة على عاتق الدولة المصرية، في ظل استقبالها نحو 9 ملايين من الضيوف غير المصريين من الدول الأخرى.



وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني إن اللقاء ناقش استمرار المشاورات مع مسئولي الصندوق بشأن المراجعة الثانية والثالثة للبرنامج الاقتصادي المدعوم باتفاق «تسهيل الصندوق الممدد».



بدورها، قالت مدير عام صندوق النقد الدولي إنها متفهمة لتأثيرات التطورات الإقليمية على مصر، خاصة تطورات الحرب في قطاع غزة، وتهديد أمن الملاحة في البحر الأحمر، مضيفة أن الصندوق يدعم الحكومة في مجال الإصلاح الاقتصادي وكذلك لضمان تنفيذ سياسات اجتماعية تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين المصريين خاصة محدودي الدخل.



واختتم رئيس الوزراء اللقاء بالحديث عن تطلعه إلى الانتهاء من المشاورات الخاصة بمراجعات برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة القليلة المقبلة واستمرار التعاون بين الجانبين في هذا الصدد.