

شهدت أروقة نادي المسيلة للفروسية إقبالا متزايدا في عدد الفرسان والفارسات المتدربات خلال الفترة الماضية تحت قيادة المدرب البحريني الدولي سيد عدنان العلوي الذي أحدث نقلة نوعية كبيرة في النادي حتى وصل الأمر إلى إقبال أكثر من 20 متدربا جديدا للانضمام إلى صفوف النادي.



وقال العلوي في تصريح صحافي: «أتقدم بالشكر إلى إدارة نادي المسيلة برئاسة بدر طارق الميلم وأيضا إلى محمد طارق الميلم على توفير كافة سبل الدعم وتذليل كافة المعوقات للنهوض بقوة بالنادي من كل النواحي الإدارية والفنية، حيث شهدت الفترة الأخيرة انضمام المدربة الپولندية كاميلا لتدريب الفرسان والفارسات».



وأكد أن انضمام المدربة البولندية كاميلا للنادي هو مكسب كبير للجميع، وشهدت الأسابيع الأخيرة إقبال عدد كبير من الفرسان والفارسات وزيادة عدد المدارس في التدريب زاد في عدد المتدربين، حيث وصل عدد المتدربين لأكثر من 30 فارسا وفارسة يتدربون بشكل يومي ووصل حتى الآن الى 5 مدربين في نادي المسيلة.



وأضاف العلوي أن الأمور تسير في النادي وفق الخطة الموضوعة منذ بداية الموسم وحرصت إدارة النادي على مشاركة أكبر عدد ممكن من فرسان المسيلة في البطولات الدولية التي تقام في شاطئ المارينا والتي شارك بها فرسان من أوروبا والخليج، حيث حقق فرسان النادي نتائج متقدمة في كل أيام البطولتين الأولى والثانية ومستعدون للمشاركة في البطولة الثالثة التي تنطلق غدا في شاطئ المارينا.