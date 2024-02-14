دمشق - هدى العبود



تحدثت الفنانة جيني إسبر لـ «الأنباء» عن أعمالها الجديدة، وقالت: لدي مسلسل «بيت أهلي»، وهو يعتبر من الأعمال البيئة الشامية لموسم رمضان المقبل لأن من كتبها د.فؤاد شربجي ابن البيئة الشامية العتيقة وتصدى لإخراجها تامر إسحاق، إنتاج شركة قبنض للإنتاج الفني، وبطولة نجوم خبروا تلك البيئة بتفاصيلها من أبرزهم أيمن زيدان، صفاء سلطان، جيني إسبر، مديحة كنيفاتي، رامي أحمر، عبدالفتاح مزين وآخرون.



وردا على سؤال يتعلق بمضمون «بيت أهلي» أوضحت: يعتبر المسلسل من أهم الأعمال التي ستعرض على فضائيات رمضان المبارك، وكالعادة فإن دراما البيئة الشامية تحظى بمشاهدة كبيرة وتتبوأ الصدارة كماً ونوعاً بمواسم الشهر الفضيل لتشكل الأكثرية، مضيفة: تدور أحداث قصة العمل بداية عام 1940 خلال فترة الاحتلال الفرنسي لسورية، سنقدمها من خلال بيئة شامية وصفها كاتبها د.فؤاد شربجي بـ «الناضجة والحية»، يتفاعل فيها الحب مع الشر مع الغرائز والأطماع، وسنقدم تلك الأحداث من خلال عدة خطوط تشويقية ورومانسية طريفة كوميدية، لتجتمع كل هذه الحكايات في رواية واحدة، اعتمد فيها الكاتب شربجي أسلوبا جديدا يسمى «تقنية الرواية التلفزيونية» وهو مطبق على أحدث أنواع الدراما في بالعالم، وهي دراما نافعة مختلفة بعيدة عن السخف والتفاهة السائدة والمسيئة لهذه البيئة الغنية بحضارتها الإنسانية، ومن يتمعن باسم المسلسل يدرك الحميمية والاعتزاز، ويرمز الاسم إلى الشام التي تمثل النموذج لمدن بلاد الشام كالقدس وبيروت.



وأضافت إسبر: أجسد في العمل دور امرأة فقيرة تقع في حب أحد التجار (الفنان عبدالفتاح مزين)، وحاليا نصور الأحداث في حي باب توما الشهير والعفيف ومناطق أخرى في مدينة دمشق.



وعن مسلسل «رماد الورد»، أوضحت: هو دراما اجتماعية شبابية، من تأليف وإخراج الكاتبة ديانا فارس، إنتاج المؤسسة العامة للإنتاج الإذاعي والتلفزيوني، والعمل يتألف من 30 حلقة وسيعرض في رمضان، وفي البطولة وائل رمضان، روعة ياسين، عبير شمس الدين، محمد حداقي، هيما إسماعيل، وجمال العلي، جرجس جبارة، سحر فوزي، محسن غازي، وتماضر غانم، وآخرين، وتدور قصة العمل حول قاض تقع بين يديه بعض الأدلة عن تورط شخص في قتل زوجته، بتوجيه من سيدة وشقيقها يمتلكان صفحة على «تيك توك»، ليبدأ القاضي تحقيقاته، التي تقوده إلى المزيد من المتورطين في ابتزاز الشباب والفتيات عبر حسابات وهمية على التطبيق، باختصار انا وشقيقي نكون متورطين في تلك الجريمة.



وأضافت جيني: هدف المسلسل إلقاء الضوء على أهمية الاهتمام بالعائلة من خلال العلاقات الزوجية إلى لا تخدش الحياء، كما يطرح مسألة الجرائم وتداعياتها المجتمعية، وأقدم دور «مي» التي تعمل هي وشقيقها الفنان عامر علي على تأسيس شركة ميديا «ظاهرها الميديا وتقديم الخدمات الإنسانية وباطنها شركة لغسيل الأموال» ويستقطبان الشباب والصبايا.



وتابعت: سأطل ايضا من خلال مسلسل «عزك يا شام» بحلقة شامية كوميدية تحمل قضايا اجتماعية، من إخراج رشاد كوكش، وصور المسلسل بأحياء وبيوت وأزقة الشام القديمة، فأحداثه تجري أثناء أربعينيات القرن الماضي في حارة تدعى «حارة العنبر»، وهو من تأليف محمد حميرة ونادين خليل، ويتكون من 15 حلقة كل حلقة تحكي قصة منفصلة عن سابقتها، لكن هناك شخصيات أساسية شكلت الخط المتصل في المسلسل، مثل «العكيد وشيخ الحارة وصاحب المقهى والسمان والحلاق والطبيب والداية»، وهي أدوار أساسية في كل أعمال البيئة الشامية.



وأردفت: يعتبر «عزك يا شام» باكورة الموسم الإنتاجي السوري، ومن أبرز الفنانين المشاركين في المسلسل الفنانة القديرة وفاء موصللي، فايز قزق، سعد مينة، حسام تحسين بك، سحر فوزي، لينا حوارنة، محمد حداقي، عبير شمس الدين، أمانة والي، باسل حيدر، صباح بركات، جمال العلي، علي كريم، وكانت فرصة لمشاركة وجوه جديدة من خريجي المعهد العالي للفنون المسرحية والمعاهد الخاصة، وبعد الانتهاء من التصوير سأتوجه إلى العراق الشقيق للعمل مع المخرج سامر حكيمي لوحات سورية- عراقية خفيفة تحمل البهجة وزرع الابتسامة.