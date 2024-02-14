عبدالكريم العبدالله



أكدت مديرة إدارة تعزيز الصحة د.عبير البحوه أن 79% من الوفيات في الكويت ترجع إلى الإصابة بالأمراض غير السارية، وهي أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والسكري وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة.



وقالت البحوه، في كلمة لها صباح أمس على هامش ورشة العمل الوطنية التي نظمتها إدارة تعزيز الصحة بالتعاون مع مكتب منظمة الصحة العالمية في الكويت تحت شعار «الكويت تتحرك.. متحدون من أجل الصحة البدنية»، إن الكويت تأتي ضمن الدول الأكثر خمولا والأقل نشاطا في العالم، مشيرة إلى أن ارتفاع نسب الخمول البدني في الكويت، يؤدي إلى الإصابة بالأمراض المزمنة غير المعدية.



وأكدت أن أمراض القلب والأوعية الدموية تتسبب في أكبر عدد من الوفيات الناجمة عن الأمراض غير السارية في الكويت، بنسبة 41%، تليها أمراض السرطان بنسبة 15%، ومن ثم أمراض الجهاز التنفسي المزمنة بنسبة 3% ومرض السكري بالنسبة ذاتها.



وأشارت إلى أن تنظيم هذه الورشة يهدف إلى نشر الوعي الصحي وتقديم الخطط والسياسات التي من شأنها أن تشجع المجتمع الكويتي بكل فئاته العمرية علي الحركة وتجنب الخمول البدني.



وشددت على أهمية ممارسة النشاط البدني كل حسب عمره ولياقته البدنية وقدرته، لافتة إلى أن الأمراض غير السارية، هي السبب الرئيس للوفيات على مستوى العالم.



وأضافت البحوه أن الأمراض غير السارية تودي بحياة نحو 41 مليون شخص سنويا، أي ما يعادل 74% من إجمالي جميع الوفيات في العالم.



وأوضحت أن ممارسة النشاط البدني له الكثير من الفوائد الصحية، حيث تعمل الرياضة على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري وسرطان الثدي والقولون، كما أنها تسهم في منع ارتفاع ضغط الدم ومنع زيادة الوزن والسمنة، إلى جانب أن ممارسة النشاط البدني يحسن الصحة العقلية والوظائف الإدراكية.



وأشارت إلى وجود معدلات مرتفعة ومتزايدة من السمنة ومرض السكري في البلاد، وأوضحت أن نحو 67% من السكان البالغين في الكويت والذين تبلغ أعمارهم 18 عاما وأكثر غير نشطين بشكل كاف.



وذكرت أن معدل انتشار الخمول البدني بين اليافعين من سن 11 وحتى 17 عام من الذكور 79%، وفي الإناث 90%، وأن متوسط الخمول بين هذه الفئة 84%، أما معدل انتشار الخمول البدني بين البالغين من 18 سنة وأكثر تصل إلى 61% بين الذكور و75% بين الإناث، لافتة إلى أن كبار السن 70 سنة وأكثر، فإن معدل انتشار الخمول البدني يصل إلى 76% بين الذكور و85% بين الإناث.



وأكدت أن تكلفة الرعاية الصحية للأمراض المزمنة غير السارية سنويا في الكويت تصل إلى نحو 76 مليون دولار، ومن المتوقع أن تبلغ التكلفة التراكمية للرعاية الصحية للأمراض المزمنة غير السارية حوالي 833.285.893 مليون دولار.