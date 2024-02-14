

كشفت «MSCI» عن نتائج المراجعة ربع السنوية لمؤشراتها عبر إضافة ٦ أسهم خارجية لمؤشراتها، حيث تمت إضافة سهم أرزان القابضة من بورصة الكويت، وتضمنت المراجعة إضافة سهم إنفستكورب كابيتال من سوق أبوظبي إلى مؤشر «MSCI» للشركات الصغيرة.

كما أضافت «MSCI» أربع شركات سعودية إلى مؤشراتها، حيث انضم سهم شركة أديس القابضة إلى المؤشر القياسي العالمي، فيما تم شطب أسهم شركتي «بترورابغ»، و«التصنيع» من المؤشر، لينضما لمؤشر «Small Cap» للشركات ذات رأس المال الصغير.

بينما أضافت «MSCI»، ثلاثة أسهم أخرى إلى مؤشر الشركات ذات رأس المال الصغير، وهي لومي والإعادة السعودية وأنابيب السعودية، فيما قامت باستبعاد كابلات الرياض والأسماك، وفقا للمراجعة التي اطلعت عليها «العربية Business». وخلال المراجعة الأخيرة لمؤشر «إم إس سي آي للشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية»، تمت إضافة سهم «أكوا باور» السعودية، بالإضافة إلى 28 شركة أخرى، فيما تم شطب 31 شركة من المؤشر العالمي للشركات الإسلامية.