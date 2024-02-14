حمد الساير: أرباحنا القوية تتزامن مع مواصلة تحقيق أهدافنا الإستراتيجية لترسخ مكانة البنك

«وربة» يواصل تقديم خدمات فائقة التطور والتميز للعملاء.. واستمرار تطوير كوادره الوطنية

شاهين الغانم: نتائجنا القياسية نتاج التنفيذ الأمثل لإستراتيجيتنا والالتزام بتطبيق أفضل الممارسات

إستراتيجية التحول الرقمي تكتسب زخماً كبيراً وهدفنا تحسين تجربة العملاء ومواكبة تطلعاتهم



أعلن بنك وربة عن نتائجه المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث أظهرت النتائج تحقيق البنك لأرباح صافية بلغت 19.7 مليون دينار، ما يعادل 8.05 فلوس ربحية للسهم الواحد، وذلك مقارنة بأرباح بلغت 19.3 مليون دينار، ما يعادل 7.16 فلوس ربحية للسهم.



وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع 6% أسهم منحة على المساهمين المسجلين بسجلات البنك في الجمعية العمومية، علما بأن هذه التوصية تخضع لموافقة الجمعية العمومية والجهات الرقابية، وبلغ إجمالي إيرادات التشغيل 245 مليون دينار بنسبة نمو 53% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022 والتي بلغت 160 مليون دينار.



وشهدت محفظة التمويل نموا بنسبة 10% لتبلغ 3.5 مليارات دينار، بينما ارتفع إجمالي الأصول إلى 4.8 مليارات دينار، بزيادة قدرها 631 مليون دينار وبنسبة 15%، مقارنة بالفترة ذاتها من 2022، والتي بلغت 4.2 مليارات دينار وزادت حسابات المودعين إلى 2.9 مليار دينار، بزيادة 233 مليون دينار في 2023، وبنسبة نمو بلغت 9% عن الفترة ذاتها من 2022.



فيما بلغ الاستثمار في رصيد الاستثمار في الصكوك مبلغ 360 مليون دينار، بارتفاع قدره 75 مليون دينار، وبنسبة 26% عن نهاية العام 2022، وبالإضافة إلى ذلك، بلغ معدل كفاية رأس المال 16.98% متخطيا الحد الأدنى المطلوب من الجهات الرقابية، وهي نسبة تؤكد متانة المركز المالي لـ «وربة».



ميزانية عمومية قوية



وفي معرض تعليقه على النتائج المالية السنوية للبنك، قال رئيس مجلس إدارة في بنك وربة حمد مساعد الساير: «سعداء بتحقيقنا أرباحا قوية في عام 2023، وتزامنها مع مواصلة التقدم في مسار تحقيق أهدافنا الاستراتيجية، التي ترسخ مكانة بنك وربة وتعزز نموه المستقبلي، في ظل اعتماده على مصادر إيرادات مستدامة».



وتوقع الساير استمرار نمو ربحية «وربة» في المستقبل بدعم من قوة الميزانية العمومية، ومستويات السيولة المريحة، والرسملة القوية، التي يتمتع بها البنك، إضافة إلى حصافة استراتيجية «وربة» في تنويع الإيرادات وإدارة المخاطر، والاستثمارات الضخمة التي حافظت على تفوق البنك في تقديم الخدمات الرقمية التي تدعم الأسس الصلبة التي يتمتع بها بنك وربة، وتدفع مساره نحو نمو مستقبلي مستدام، وتعزز جهوده من أجل تعظيم القيمة لمساهميه.



وأضاف: «كل قطاعات الأعمال الرئيسية حافظت على وتيرة النمو، ما ساهم في ارتفاع إجمالي الإيرادات وتحسن نسبة التمويلات المتعثرة لتبلغ 0.83% مقارنة مع 1.07%، كما في 2022، وسيواصل البنك مسيرته لتقديم خدمات فائقة التطور والتميز للعملاء والاستثمار في تطوير الموظفين من الكوادر الوطنية وزيادة الاعتماد على الموردين المحليين».



وأكد الساير مواصلة النمو المسؤول الذي يأخذ في الاعتبار تطبيق معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والالتزام بمعايير قياسية للخدمات المصرفية المسؤولة في الكويت، موضحا أن نمو الربحية يتزامن مع تعزيز صلابة المركز المالي للبنك، حيث تم الحفاظ على وتيرة نمو محفظة التمويل وودائع العملاء، وإجمالي الأصول، مع الاحتفاظ بمعدلات جودة أصول قوية، بفضل سياسة «وربة» المتحفظة لإدارة المخاطر.



وأشار إلى أن «وربة» يواصل جهوده في تعزيز دور القطاع المصرفي وتقوية مكانته من خلال تحقيق الربحية والنمو المستدام، ومواكبة التطورات في مجالات الرقمنة وتطبيق الذكاء الاصطناعي والابتكار في المنتجات والحلول التمويلية والاستثمارية، والاستثمار الأمثل في الموارد البشرية وتعزيز المعرفة واستقطاب المواهب والكفاءات المصرفية الوطنية الشابة، ودعم ريادة الأعمال، وتقديم الخدمات المصرفية والتمويلية للشركات، ومساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة، منوها بأهمية مواصلة دور «وربة» السباق في المسؤولية الاجتماعية وتنفيذ المبادرات المجتمعية الاستراتيجية داخل المجتمع الكويتي.



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي في بنك وربة شاهين حمد الغانم إن النتائج المالية القياسية المحققة حتى نهاية العام 2023، والنمو المستدام الذي حافظ عليها «وربة» خلال السنوات الأخيرة جاء نتيجة التنفيذ الأمثل للاستراتيجية، وتجسيدا للأداء التشغيلي القوي، والالتزام بتطبيق أفضل الممارسات المصرفية المسؤولية، وإدارة المخاطر، والتوازن في تقديم الأولويات، وتعزيز الملاءة المالية والجدارة الائتمانية لبنك «وربة».



وأكد الغانم أهمية مواصلة بنك وربة تحقيق نتائج إيجابية قوية، مثمنا ثقة المساهمين والعملاء ودعم مجلس الإدارة. كما أثنى على دور الجهات الرقابية، وعلى جهود الموظفين وكافة الشركاء، مؤكدا المضي قدما في تعزيز ريادة ومكانة «وربة» في السوق المحلي.



ولفت إلى أن استراتيجية «وربة» في التحول الرقمي تكتسب زخما كبيرا، مبينا أن الجهود والتطبيقات الرقمية شملت العديد من المجالات بهدف تحسين تجربة العملاء ومواكبة تطلعاتهم، بالإضافة إلى المساهمة في زيادة الشمول المالي عبر إتاحة منظومة واسعة من الحلول المالية تحت تصرف العميل في أي وقت ومكان من خلال القنوات البديلة، مثل فروع وربة الذكية، و(الموقع الإلكتروني وتطبيق وربة عبر الهاتف)، والأجهزة التفاعلية الحديثة.



وأشار الغانم إلى أن أي تطوير أو استحداث لخدمة جديدة هو نتاج التفاعل مع مختلف شرائح العملاء والاستماع بصورة مستمرة إلى آرائهم للوقوف على أساسيات ومنهجيات التطوير والتغيير لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز محفظة الخدمات والمنتجات.



وأفاد الغانم بأن بنك وربة أعلن مؤخرا عن منظومة متكاملة من الحلول المبتكرة المتوافرة عبر تطبيقه للهواتف الذكية سواء للأفراد أو الشركات مثل خدمة «حاسبة الزكاة» وهي خدمة جديدة وفريدة تتضمن حساب زكاة الذهب وأسهم بنك وربة في القائمة الجانبية لتطبيق بنك وربة، وخدمة التداول بالذهب لعملائه في تطبيق بنك وربة الذي يعمل بنظامي IOS & Android.



إضافة إلى إطلاق أول بطاقة مسبقة الدفع للرياضات الإلكترونية في الكويت، والتي تم تصميمها بشكل حصري لجذب شريحة جديدة من العملاء فضلا عن إطلاق تجربة الواقع الافتراضي ثلاثية الأبعاد للموارد البشرية.



وأشار الغانم إلى أن بنك وربة شارك خلال العام 2023 في تمويلات مشتركة لإنشاء مشاريع كبرى في الخليج مفيدا بأن مشاركة وربة في هذه المشاريع تأتي ضمن خطته الإستراتيجية الهادفة لتوسعة نطاق عملياته التمويلية العابرة للحدود، معتبرا أن «وربة» داعم للقطاع الاقتصادي محليا وإقليميا باختياره أفضل الفرص التمويلية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.



وذكر أن «وربة» حصد جوائز عالمية مرموقة تقديرا لدوره الرائد وإسهاماته البارزة في مجالات شتى في صناعة الصيرفة الإسلامية، وتميز حلوله وخدماته المالية، ونجح بنك وربة في تعزيز وزيادة تصنيف «ستاندرد آند بورز» للمعاير البيئية والاجتماعية والحوكمة لعام 2023 بنسبة 141% ليصبح البنك الإسلامي الأعلى تصنيفا في الكويت.



كما حصل على شهادة الأيزو (27001:2022) لنظام إدارة أمن المعلومات كأول بنك في الكويت يعلن عن حصوله على تلك الشهادة، كما منحت «ماستر كارد» بنك وربة جائزتين كونه الشريك الأسرع نموا في مجال خدمات بوابة الدفع الإلكتروني.



نقلة نوعية



واختتم الغانم تصريحه بأن بنك وربة قام بنقلة نوعية لمساهماته في المسؤولية الاجتماعية، حيث قام البنك بالتركيز على المشروعات المستدامة والتي تمثل حاليا أساسا لمشروعات بنك وربة والتي تتوافق مع توجهات وجهود الدولة الرامية إلى الحفاظ على البيئة والتأثير الأكبر لذلك في حماية بيئة الكوكب ككل، وقد أسهمت كل هذه الجهود بالإضافة إلى أنشطة وفعاليات البنك التي نظمها على مدار العام الماضي في تسليط الضوء على دور القطاع الخاص في دعم مجتمعنا المحلي.



جدير بالذكر أن بنك وربة من البنوك التي حققت نجاحات كبيرة خلال فترة وجيزة، حيث احتل مركزا رياديا في مجال الخدمات المصرفية الرقمية الإسلامية للأفراد، وهو من أكثر البنوك المحلية بعدد المساهمين فيه، وتلك من أبرز المقومات التي تجعل البنك قريب من جميع أفراد المجتمع.



دعم كبير لحملة «لنكن على دراية»



أكد شاهين الغانم أن بنك وربة استمر للعام الثالث على التوالي في دعم حملة «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت لتوعية المواطنين والمقيمين بالكثير من الأمور المصرفية انطلاقا من مسؤولية البنك الاجتماعية.



83.5 % نسبة العمالة الوطنية لدى «وربة»



رعى «وربة» العديد من المعارض الوظيفية مؤخرا في إطار دعم البنك المستمر لاستكشاف المواهب الوطنية وتوفير فرص عمل وتدريب للشباب الراغب في الالتحاق بالعمل في القطاع المصرفي، وواصل البنك دعم موارده البشرية، لاسيما الوطنية التي بلغت نسبتها أكثر من 83.5% مع تمكين المرأة في العديد من المناصب القيادية.



أرقام ذات دلالة



٭ 245 مليون دينار الإيرادات التشغيلية بنسبة نمو 53%.



٭ 10% نمواً في محفظة التمويل لتبلغ 3.5 مليارات دينار.



٭ 2.9 مليار دينار إجمالي حسابات المودعين بزيادة 9%.



٭ ارتفاع أصول البنك إلى 4.8 مليارات دينار بنسبة نمو 15%.



٭ 16.98% معدل كفاية رأس المال متخطيا الحد الأدنى رقابيا.



٭ 0.83% التمويلات المتعثرة لدى البنك.