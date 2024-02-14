غازي الهاجري: النتائج تعكس إستراتيجية تعزيز محافظ التمويل والاستثمار.. وتحقيق القيمة لمساهميها

قوتنا وقدرتنا على مواصلة تحقيق النمو عاماً تلو الآخر.. تجعلنا نشعر بالكثير من الفخر تجاه إنجازاتنا

هشام الريس: عملنا على تهيئة نهجنا التشغيلي لمواكبة أوضاع السوق.. والاستفادة من الفرص الجيدة

ركزنا بالعام الماضي على تعزيز أوضاعنا بالقطاعات المقاومة للركود في الأسواق المحلية والعالمية



أعلنت مجموعة «جي إف إتش» المالية عن نتائجها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث حققت المجموعة ربحا صافيا يؤول للمساهمين بقيمة 102.86 مليون دولار، مقارنة بربح بلغ 90.25 مليون دولار في عام 2022، وبزيادة بنسبة 13.97%.



وأوضحت المجموعة في بيان صحافي، أن هذه المكاسب تعزى إلى النمو الذي طرأ في نشاط الصيرفة الاستثمارية، والمساهمات المحققة من الشركة التابعة المختصة بالصيرفة التجارية والدخل المحقق من الاستثمارات الخاصة بالإضافة إلى أنشطة الخزينة، بلغت قيمة الربح للسهم الواحد عن العام الماضي 2.95 سنت، مقارنة مع 2.65 سنت لعام 2022، بزيادة 11.32%.



وبلغ إجمالي الدخل في العام الماضي 369.53 مليون دولار، بزيادة بنسبة 24.1%، مقارنة مع 297.76 مليون دولار للعام السابق، وبلغ صافي الربح الموحد للسنة نحو 105.23 ملايين دولار، مقارنة بما مقداره 97.71 مليون دولار في عام 2022، بزيادة قدرها 7.69%.



وبلغت قيمة المصروفات الإجمالية للسنة الماضية 264.3 مليون دولار، مقارنة بما قيمته 200.06 مليون دولار في عام 2022، بزيادة بنسبة 32.11%، وبلغت قيمة إجمالي حقوق المساهمين ما مقداره 989.54 مليون دولار كما بنهاية ديسمبر 2023، بانخفاض بنسبة 0.71%، مقارنة مع 996.6 مليون دولار بنهاية 2022.



وارتفع إجمالي قيمة أصول المجموعة بنسبة 13.93% لتصل إلى 11.12 مليار دولار كما في 31 ديسمبر 2023 مقارنة مع 9.76 مليارات دولار في 31 ديسمبر 2022، وتماشيا مع النتائج المالية الجيدة للمجموعة، أوصى مجلس الإدارة بتوزيعات نقدية بإجمالي 6.2% على القيمة الاسمية (0.0164 دولار للسهم) بموجب موافقة الجمعية العمومية والجهات الرقابية.



وتدير مجموعة «جي إف إتش» حاليا أكثر من 21 مليار دولار من الأصول والصناديق، بما في ذلك محفظة عالمية من الاستثمارات في الخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والتعليم والتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وأوروبا وأميركا الشمالية.



نتائج الربع الرابع



وفيما يخص النتائج المالية للمجموعة عن فترة الربع الرابع من عام 2023، فقد بلغت قيمة الربح الصافي العائد للمساهمين ما مقداره 23.94 مليون دولار للربع الأخير من السنة مقابل 24.02 مليون دولار في الربع الأخير من 2022، بانخفاض بنسبة 0.32% نتيجة للمساهمة المنخفضة من شركة الصيرفة التجارية التابعة للمجموعة خلال هذا الربع.



وبلغت قيمة الربح للسهم خلال الربع ما مقداره 0.69 سنت، مقارنة مع 0.74 سنت في الربع الأخير من عام 2022، بلغت قيمة إجمالي الربح ما مقداره 108.24 ملايين دولار للربع الأخير من السنة مع مساهمات جيدة من الشركات التابعة للمجموعة، والدخل المحقق من عمليات الاكتتاب ورسوم المحافظ الاستثمارية، وأنشطة الخزينة، هذا بالمقارنة بما مقداره 109.73 ملايين دولار في الربع الأخير من عام 2022، بانخفاض قدره 1.36%.



وبلغت قيمة الربح الصافي الموحد للربع الأخير ما مقداره 24.18 مليون دولار، مقارنة مع 26.23 مليون دولار في الربع الأخير من عام 2022، بانخفاض بنسبة 7.82%، وبلغت قيمة إجمالي المصروفات للربع ما مقداره 84.06 مليون دولار، مقابل 83.5 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق، بانخفاض بنسبة 0.67%.



مواصلة النجاح والنمو



وتعليقا على النتائج المالية للمجموعة، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة «جي إف إتش» المالية غازي الهاجري: «نتيجة لدخولنا عام 2023 بوتيرة قوية، يسرنا أن نعلن عن عام آخر من النتائج الربحية المعززة والزيادة المضاعفة بالدخل، حيث تعكس هذه النتائج الطيبة بما تتسم به استراتيجية لرفع محافظ التمويل والاستثمار واستمرار المجموعة تحقيق القيمة المرجوة لمساهميها».



وأضاف بالقول: «نحن مسرورون أن نعلن عن توزيعات نقدية جيدة بنسبة 6.2% على القيمة الاسمية لجميع المساهمين، ولقد انصب تركيزنا الدائم خلال العام على خطوط الأعمال الرئيسية، مما سمح لنا ببناء أنشطتنا الأساسية والتوسع في محافظنا الاستثمارية في القطاعات والمناطق الجغرافية منخفضة المخاطر خاصة الخليج وأمريكا».

وتابع: «مازالت قوتنا وقدرتنا على تحقيق النمو عاما تلو الآخر تجعلنا نشعر بالكثير من الفخر تجاه انجازاتنا وتجاه الثقة التي تحظى بها المجموعة من قبل المستثمرين والسوق.

ومع انتهاء عام 2023 وما شهدته من نتائج إيجابية، نتطلع في هذا العام وما بعد ذلك إلى مواصلة تحقيق قيمة أكبر لمستثمرينا ومساهمينا، كما سنسعى جاهدين لتنمية محافظنا الاستثمارية وأصولنا الاستراتيجية عبر الأسواق الرئيسية التي نركز عليها في المنطقة وعلى المستوى الدولي».



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لمجموعة «جي إف إتش» المالية هشام الريس: «يسرنا أن نعلن عن عام آخر من النمو والأداء الجيد، مع ارتفاع في الدخل بنسبة 24.1% والأرباح بنسبة 14% خلال عام 2023».



وأضاف الريس: «لقد تحقق ذلك بدعم من المساهمات الجيدة على مدار العام من خطوط أعمال المجموعة الرئيسية الممثلة في الصيرفة الاستثمارية والصيرفة التجارية والخزينة والاستثمارات الخاصة. حافظنا على قوتنا وأسلوبنا المبتكر، مع تهيئة نهجنا التشغيلـــي لمواكبة أوضاع السوق والاستفادة من فرص الأعمال الجيدة».



ولفت إلى انه على مدار العام الماضي، ركزت المجموعة على تعزيز أوضاعها في القطاعات المقاومة للركود في الأسواق المحلية والعالمية، وتمكنت أيضا خلال الربع الأخير من إقفال ثلاث معاملات مهمة بقطاعي الرعاية الصحية والخدمات اللوجستية في السعودية، حيث نرى هناك إمكانات هائلة لتحقيق القيمة وفرصة سانحة للاستفادة من اتجاهات الاقتصاد الكلي الإيجابية.



وتابع بالقول: «من خلال كل ذلك نعمل جاهدين على زيادة مساهماتنا لتحقيق النمو والتنمية المستدامة للقطاعات والأسواق التي نستثمر فيها وبما يصب في مصلحة جميع مساهمينا.

في الختام، أود أن أتقدم بخالص التقدير والامتنان إلى السادة المساهمين والمستثمرين والجهات الرقابية والشركاء لثقتهم المستمرة في جي إف إتش. كما أشعر بالكثير من الفخر تجاه مواردنا البشرية في المجموعة، لأدائهم المتميز خلال عام 2023، ونثق في قدرتهم على تنفيذ استراتيجيتنا خلال عام 2024».



نظرة على وحدات الأعمال



وتقوم مجموعة «جي إف إتش» بتشغيل ثلاثة خطوط أعمال رئيسية، واصل كل منها تقديم أداء ومساهمات جيدة خلال الربع الأخير، ما أدى إلى دعم النمو في صافي أرباح المجموعة لعام 2023 بأكمله.. وفيما يلي نظرة على أداء وحدات المجموعة:



إدارة الاستثمار



خلال الربع الأخير، نجحت جي إف إتش بارتنرز، منصة الاستثمار العقاري العالمي للمجموعة، في إطلاق ثالث محفظة للعيادات الطبية بالولايات المتحدة على المستثمرين، وتخارجت من أول محفظة متنوعة لسكن الطلاب بالولايات المتحدة والتي تم الاستحواذ عليها في عام 2021، ما أدى إلى تحقيق معدل عائد على الاستثمار قدره 10.4% للمستثمرين في الصندوق بعد فترة استثمار مدتها سنتان.



وبالإضافة إلى ذلك، أغلقت المجموعة ثلاثة استثمارات استراتيجية في المملكة العربية السعودية، شملت معاملتين جديدتين من خلال منصتها الإقليمية الرائدة للرعاية الصحية، هيليان، التي استحوذت على حصة قدرها 70% في مجمع طبي رائد في الرياض، وحصة ملكية بنسبة 60% في أحد المســــتشفيات الرائدة في السوق بالمنطقة الجنوبيــة.

أما المعامــلة الثالثة في المملكة فكانت الاستحواذ على شركة رائدة في مجال الخدمات الغذائـــية والخدمات اللوجستــــية في المملكة العربية الســعودية.



وخلال الربع الأخير، نجحت المجموعة أيضا في التخارج الجزئي من استثمارات خاصة بها في البحرين لصالح شركاء استراتيجيين، بما في ذلك في فندق ومنتجع العرين بارك.



الصيرفة التجارية



حققت الأعمال المصرفية التجارية للمجموعة، المصرف الخليجي (خليجي)، ربحا صافيا قدره 24.00 مليون دولار أميركي إلى مساهمي المصرف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، مقارنة بصافي ربح قدره 37.16 دولارا أميركيا في عام 2022.



وبشكل إيجابي، تم تسجيل زيادة في الدخل قبل العائد لأصحاب حسابات الاستثمار ليصل إلى 234.13 مليون دولار خلال 2023، مقارنة بـ 164.98 مليون دولار لعام 2022، وتعزى الزيادة البالغة 41.91% إلى ارتفاع الدخل من أصول التمويل والودائع لدى استثمارات المؤسسات المالية في الصكوك والأوراق المالية الاستثمارية والرسوم والإيرادات الأخرى.



الخزينة والاستثمارات الخاصة



ظل أداء الخزينة والاستثمارات الخاصة للمجموعة جيدا خلال الربع مع المساهمات المستمرة في الدخل، وكان الأداء الإيجابي نتيجة لإيرادات الاستثمار الدورية ومكاسب السوق إلى السوق.



الاهتمام بتعزيز الممارسات البيئية والاجتماعية



خلال الربع الأخير، واصلت مجموعة «جي إف إتش» تعزيز ممارساتها المتعلقة بالمسائل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) وتوسيع مساهماتها لإحداث تأثير إيجابي عبر الأسواق الإقليمية والعالمية التي تنشط فيها.



ففي ديسمبر 2023، انضمت مجموعة جي إف إتش إلى المنتدى الاقتصادي العالمي كشريك مشارك. تمكنت المجموعة من خلال هذه الشراكة في المساهمة بشكل فعال في المناقشات الاقتصادية العالمية، وتقديم خبراتها ورؤيتها في قطاعات الاستثمار الأساسية.

ومن خلال مشاركتها في مبادرة «تشكيل مستقبل الأنظمة المالية والنقدية» التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، يمكن لمجموعة جي إف إتش أن تلعب دورا في معالجة بعض القضايا الأكثر إلحاحا في العالم من خلال التعاون مع قادة الصناعة لتحديد وخلق فرص النمو والتنمية.



الاستثمارات بقطاعات الصحة والأثر الاجتماعي



خلال الربع الأخير، واصلت المجموعة متابعة الاستثمارات في القطاعات الرئيسية مثل الرعاية الصحية والخدمات اللوجستية والخدمات الغذائية في المملكة العربية السعودية بما يتماشى مع استراتيجيتها لدعم القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني وتنمية المنطقة ورفاهيتها.

بالإضافة إلى ذلك، ساهمت مجموعة جي إف إتش في تطوير الرعاية الصحية في البحرين، من خلال الشراكة لإنشاء مركز متخصص لعلاج سرطان البروستات باستخدام تقنيات متطورة في الجراحة بمساعدة الروبوت، وهو الأول من نوعه في المنطقة، تطمح المجموعة الى مواصلة طرح أنظمة في الابتكار التشخيصي والعلاجي في مجال الرعاية الصحية المحلي.



الاستثمار بالرياضة والشراكات ذات الصلة



قامت المجموعة برعاية حدث الرجل الحديدي في البحرين في ديسمبر، مما يدل على دعمها للرياضة وأنماط الحياة الصحية.

ومن خلال الشراكة مع World Aquatics لوضع حجر الاساس لإطلاق أول مركز للتميز في المنطقة للرياضات المائية في البحرين.

تواصل مجموعة جي إف إتش البحث عن فرص لدعم الأحداث الرياضية ذات الشهرة العالمية والمحلية التي لا تعزز أنماط الحياة الصحية فحسب، بل تلعب أيضا دورا في جذب الزوار والاستثمارات من جميع أنحاء العالم إلى البحرين.