

انطلقت يوم الخميس الماضي فعاليات معرض أوتو لاند في أرض المعارض في مشرف، حيث فتحت أبواب صالاتها لأكبر معرض سيارات في الكويت والذي يقام من 7 فبراير وحتى 18 فبراير ويتزامن مع انطلاق الاحتفالات الوطنية في البلاد. شهد افتتاح المعرض مشاركة واسعة وحضور كثيف من ممثلي وسائل الإعلام وعشاق السيارات والمؤثرين في الكويت، الذين حضروا لاستعراض أحدث التكنولوجيا والابتكارات في قطاع صناعة السيارات، والتعرف على مختلف الطرازات الجديدة والاستفادة من العروض المتميزة. تفوق المعرض في استقطاب مشاركة أبرز العلامات التجارية ووكالات السيارات في الكويت بهدف تعزيز التواصل المباشر مع العملاء وعرض أبرز منتجاتهم وخدماتهم.



ومن خلال مشاركتها في معرض أوتو لاند الكويت، سلطت «إكسيد الغانم» الضوء على أسطول سياراتها المتميزة وبالأخص على تصميم سيارة «VX» الجديدة كليا، وهو أحدث طراز أطلقته «EXEED» في الأسواق العالمية.



حضور لافت لـ «EXEED» في أوتو لاند



سعت «EXEED» من خلال المشاركة في أتو لاند الكويت إلى عرض رؤيتها الطموحة في اتخاذ الريادة والديناميكية والذكاء التكنولوجي كعناصر أساسية في تطوير وتصميم سياراتها. فتواجدت بفاعلية في المعرض من خلال إقامة جناحين في كل من قاعة (4) وقاعة (6) لإبراز أسطولها المتنوع من سيارات الدفع الرباعي. وعرضت كل من طرازات «RX» و«VX» و«LX» و«TXL» والذين يتميزون جميعا بقدراتهم الفائقة، وديناميكية قيادتهم الاستثنائية، وأدائهم القوي، والتقنيات الحديثة، وأنظمة الأمان متقدمة، بالإضافة إلى توفير أعلى مستويات الراحة والترفيه للركاب.



وحرص العديد من زوار جناحي «إكسيد الغانم» على رؤية طراز «RX» الرياضي الجديد والفخم عن قرب والتعرف على مميزاته وخصائصه المختلفة، حيث تعبر من أكثر سيارات الدفع الرباعي فخامة وتقدما من الناحية التكنولوجية ضمن فئتها في السوق المحلية. وتعد «RX» أيقونة لعصر جديد في استراتيجية «EXEED» الحديثة والتي تطمح لتصميم وتصنيع أسطول سيارات باستخدام آخر ما توصلت تكنولوجيا السيارات الهندسية بهدف الجمع ما بين الأداء القوي الثابت والمظهر العصري الأنيق.



الكشف عن التصميم المتطور لـ «VX»



الجدير بالذكر أن منذ العام 2019، طورت «EXEED» فلسفة تصميم قائمة على دمج الفن والاستكشاف، حيث سعت من خلال هذه التوجه لتأسيس مفاهيم جديدة للفخامة في عالم صناعة السيارات من خلال دمج عناصر كلاسيكية للفخامة والرفاهية مع أحدث التطورات التكنولوجية في تجربة القيادة وأنظمة الترفيه داخل السيارة.



وضمن إطار رؤية «EXEED» في تعزيز جوانب البحث والابتكار، تم تصميم «VX» الجديدة في المركز الأوربي للتصميم في ألمانيا. درس الخبراء في المركز كافة جوانب وتفاصيل المواد المستخدمة وألوان السيارة الخارجية والداخلية بهدف التعبير عن أحدث توجهات التصميم المعاصرة في عالم السيارات الفارهة.



ويمكن تلخيص فلسفة تصميم ال«VX» الجديدة كليا في 3 عبارات: الفخامة الجديدة، والفخامة الكلاسيكية، والتكنولوجيا الذكية. ونتج عن هذه الفلسفة اختيار الألوان البنية والدافئة واستخدام مواد كالخشب والجلد لتعزيز الإحساس بكل من الفخامة والراحة عند قيادتها.



كما تم تصميم مقصورة السيارة بعناية فائقة، فهي تمتاز بالرحابة والفخامة المعززة بشاشة عرض بانورامية توفر للمستخدم تجربة سلسة وجمالية أثناء القيادة، وهي مجهزة بمقاعد مريحة وأنيقة تعزز الاسترخاء والاستمتاع خلال الرحلات الطويلة. كما تمنح «VX» لركابها تجربة حسية وصوتية غامرة من خلال نظام «iFLYTEK» الصوتي الذي يشمل 32 مكبرا صوتيا موزعين في مقصورة السيارة بشكل هندسي دقيق، وبإضافة إضاءة داخلية مدروسة بعناية. كما تمتاز «VX» بناقل الحركة Aisin 8AT الجديد عالي الكفاءة والذي يوفر استجابة سريعة، وتسارع سلس، وأداء قوي مما يجعل قيادتها تجربة فريدة في كل مرة.



والجدير بالذكر أنه بالإمكان زيارة جناحي «إكسيد الغانم» للتعرف على تفاصيل ومعلومات أكثر عن «RX» و«VX» وباقي أسطول «EXEED» المتميز.