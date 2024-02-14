سنرفع التبادل التجاري المشترك لـ 15 مليار دولار

السيسي لنظيره التركي: نفتح صفحة جديدة بين بلدينا

أردوغان: سعيد بوجودي في القاهرة بعد 12 سنة وعازمون على زيادة حجم استثماراتنا في مصر





القاهرة - خديجة حمودة



وقع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب اردوغان الاعلان المشترك وعدة اتفاقات مشتركة.



كما شهدا مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم بين البلدين.

وقال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لنظيره التركي رجب طيب أردوغان: نفتح صفحة جديدة بين بلدينا.



وأضاف خلال مؤتمر صحافي: سنسعى معا لرفع التبادل التجاري المشترك لـ 15 مليار دولارا خلال السنوات المقبلة.



وتابع: توافقت مع الرئيس أردوغان على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة بشكل فوري.

من جهته، أعرب الرئيس التركي عن سعادته بتواجده في القاهرة بعد 12 سنة، وتقدم بالشكر للرئيس السيسي وللجميع على حفاوة الاستقبال.



وقال الرئيس أردوغان: نتقاسم مع مصر تاريخا مشتركا ونريد أن نرتقي بعلاقتنا للمسار اللائق.



واضاف: عازمون على زيادة حجم استثماراتنا في مصر.