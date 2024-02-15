

محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد أن أربعة من حزم معالجة التربة الرئيسية الثماني التي يجري تنفيذها كجزء من برنامج معالجة التربة الملوثة بالنفط في الكويت الذي تبلغ تكلفته عدة مليارات من الدولارات، تحقق تقدما ملحوظا فيما يتعلق بالإنجاز قبل الموعد المحدد، وفقا لمصادر مطلعة على الموضوع، وتبلغ قيمة حزم التنظيف الثمانية مجتمعة ما مجموعه 1.4 مليار دولار.



وقال أحد المصادر لمجلة ميد «ان العمل في نصف الحزم اصبح يسبق الموعد المحدد له بشكل مريح، بينما العمل في النصف الآخر قريب من البرنامج الزمني المحدد له، وقد تمت معالجة أكثر من ثلاثة ملايين طن من التربة، كما تمت إزالة الذخائر غير المنفجرة من مساحة تتجاوز 40 كيلومترا مربعا من الأراضي».



وتم منح خمسة من العقود الثمانية في عام 2021 بقيمة 949 مليون دولار، ومن المتوقع انجازها إما في أواخر عام 2025 أو أوائل عام 2026، وفقا للجدول الزمني الأصلي، اما العقود والمقاولون الذين حصلوا على المشروعات وقيمها فهي على النحو التالي:



- شمال الكويت للحفر والنقل والمعالجة أ - الصابرية: الخرافي (الكويت)/ لامور (فنلندا) ـ 194 مليون دولار.



- الروضتين ب: شركة KCPC (الكويت)/ ETC (المملكة العربية السعودية) ـ 188 مليون دولار.



- الحفر والنقل والمعالجة في جنوب الكويت أ – برقان الكبرى: الخرافي/ لامور ـ 197 مليون دولار.



- برقان الكبرى: هيسكو (الكويت)/ زاوبين هانغتشو (الصين) – 185 مليون دولار.



- منطقة سي ـ برقان الكبرى: إنشاءات الساير/ معالجة المياه والتربة (إيطاليا) ـ 185 مليون دولار.



وقالت المجلة ان ثمة ثلاثة عقود إضافية تم توقيعها في 7 مارس 2023 تبلغ قيمتها الإجمالية 460 مليون دولار ومن المتوقع الانتهاء منها قبل نهاية عام 2027، وفقا للجدول الزمني الأصلي.



وهذه العقود والمقاولون على النحو التالي:



- المنطقة أ: مجموعة الساير (الكويت) ـ 155 مليون دولار.



- المنطقة ب: شركة الغانم الدولية للتجارة والمقاولات (الكويت) 153 مليون دولار.



- المنطقة ج: زاوبين هانغتشو (الصين) ـ 152 مليون دولار.



وقالت مجلة ميد إن مشروع المعالجة البيئية الكويتي يعتبر أكبر مشروع معالجة بيئية في العالم، وقد أنشأته لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة لتمكين الكويت من معالجة الأضرار البيئية الناجمة عن حرب الخليج 1990 ـ 1991.



وكجزء من هذا البرنامج، خططت شركة نفط الكويت لمنح عقود أعمال إعادة الغطاء النباتي في أواخر عام 2023 أو أوائل عام 2024، ومن المتوقع أن يتم تقسيم المشروع إلى أربع حزم بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 675 مليون دولار، ومن المتوقع أن يتم منح عقود إعادة الغطاء النباتي الأربعة التي طرحتها شركة نفط الكويت لأربعة مقاولين منفصلين وتشمل مجموعة واسعة من أنشطة العمل.