تراجع حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا بنسبة 15.7% ليصل إلى 6.6 مليارات دولار خلال عام 2023 مقابل 7.8 مليارات دولار خلال عام 2022، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.



وسجل حجم الصادرات المصرية إلى تركيا 3.8 مليارات دولار خلال عام 2023 مقابل 4 مليارات دولار خلال عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 4.8% بينما بلغ حجم الواردات المصرية إلى تركيا 2.8 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 3.8 مليارات دولار خلال عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 27%.



وكانت أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى تركيا خلال عام 2023 هي وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 831.6 مليون دولار، ولدائن ومصنوعاتها بقيمة 373.7 مليون دولار، وأسمدة بقيمة 357.4 مليون دولار، وحديد وصلب بقيمة 363.5 مليون دولار، وملابس جاهزة بقيمة 243 مليون دولار، وآلات وأجهزة كهربائية بقيمة 188 مليون دولار.



أما أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من تركيا خلال عام 2023 كانت حديد وصلب بقيمة 551.2 مليون دولار، وآلات وأجهزة كهربائية بقيمة 640 مليون دولار، ووقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 169.4 مليون دولار، ومنتجات كيماوية غير عضوية بقيمة 153.5 مليون دولار، ولدائن ومصنوعاتها بقيمة 133.5 مليون دولار إلى جانب ورق ومصنوعات من عجائن الورق بقيمة 100.3 مليون دولار.



وسجلت قيمة الاستثمارات التركية في مصر 167.2 مليون دولار خلال العام المالي 2022/ 2023 مقابل 179.9 مليون دولار خلال عام 2021/ 2022 بنسبة انخفاض قدرها 7.1%.



وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بتركيا 29.1 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022 مقابل 21.5 مليون دولار خلال العام المالي 2020/ 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 35.2%، بينما بلغت قيمة تحويلات الأتراك العاملين في مصر 10.3 ملايين دولار خلال العام المالي 2021/2022 مقابل 9.1 ملايين دولار خلال العام المالي 2020/ 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 13.6%.



وسجل عدد سكان مصر 105.9 ملايين نسمة عام 2023، بينما سجل عدد سكان تركيا 85.8 مليون نسمة عام 2023.



وبلغ عدد المصريين المتواجدين في دولة تركيا طبقا لتقديرات البعثة 40 ألف مصري حتى نهاية عام 2022.