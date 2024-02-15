هالة عمران



أعلنت وزارة التربية والتعليم تعليمات امتحانات أبنائنا في الخارج للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024.



وقررت الوزارة أن تبدأ الامتحانات يوم السبت 25 مايو وفقا لجداول الامتحانات المعلنة على منصة «أبناؤنا في الخارج».



وحددت وزارة التربية والتعليم، الفئات المسموح لها بالتقدم لأداء الامتحانات، وهم كالتالي:



أولا: الطلاب الجدد: الطلاب الذين أدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023/2024 في مصر، والطلاب الذين أدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023/2024 بمدارس المسار المصري.



- ثانيا: طلاب «أبناؤنا في الخارج» الذين تقدموا لامتحانات الفصل الدراسي الأول 2023/2024، وتعذر معهم رفع الامتحانات، يتم رفع الامتحانات التكميلية لهم مع امتحانات الفصل الدراسي الثاني.



المستندات المطلوبة للتقدم لامتحانات المصريين في الخارج:



- الطلاب الجدد: سداد رسوم مقابل خدمة امتحان «أبناؤنا في الخارج» إلكترونيا من خلال منصة «أبناؤنا في الخارج» وقدرها 150 دولارا.



- التقديم الإلكتروني لامتحان الفصل الدراسي الثاني 2023/2024، من خلال المنصة الإلكترونية.



- تسليم استمارة التقدم مع أصل شهادة الميلاد الرقم القومي + أصل بيان نجاح العام الماضي + أصل بيان نجاح الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2023/2024.



- بالنسبة لطلاب المرحلة الثانية من رياض الأطفال (KG2) لا بد من تقديم بيان قيد العام الماضي للمرحلة الأولى (1) + بيان قيد الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2023/2024 سواء كانت مدارس رسمية من داخل مصر أو مدارس مسار مصري مرخص لها بمرحلة رياض الأطفال.



- يتم التسليم بالإدارة العامة للامتحانات بالبريد أو باليد على العنوان التالي 19 ش أمين سامي متفرع من شارع القصر العيني - بجوار عمارة العرايس).



- طلاب «أبناؤنا في الخارج» الذين تعذر معهم رفع امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023/2024، لا يتم دفع أي رسوم إضافية ويكتفى بالتقديم السابق على المنصة للفصل الدراسي الأول.