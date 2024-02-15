

القاهرة - هالة عمران



عقد د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا، أمس، لمتابعة موقف توافر الأعلاف، ووضع خطة لتكوين مخزون إستراتيجي من الأعلاف، للاستفادة به وقت الأزمات في إحداث توازن الأسواق، وذلك بحضور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء خالد الجزار، ممثل جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء خالد صلاح، مدير الإدارة الهندسية بجهاز مستقبل مصر.



وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع إلى الجهود المستمرة لتعظيم الاستفادة من المخلفات والمتبقيات الزراعية في صناعة الأعلاف، تلبية للاحتياجات والمتطلبات، لافتا إلى ما يتم بذله من جهود للتعامل مع مشكلة النقص في كميات الأعلاف المطلوبة للدواجن والمواشي والأسماك، مؤكدا ضرورة العمل على أن يكون لدينا مخزون إستراتيجي من الأعلاف بصفة مستمرة، ليكون لدينا قدرة على إحداث توازن في الأسواق في حالة حدوث أي أزمة.



ولفت، رئيس الوزراء إلى أهمية الاستفادة مما لدينا من صوامع يمكن استخدامها في الفترات البينية كمخازن للأعلاف، مطالبا بأهمية وضع خطة متكاملة في هذا الشأن تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.



وخلال الاجتماع، أشار وزير الزراعة إلى أن حجم الاستهلاك السنوي من الأعلاف المركزة يقدر بنحو 24 مليون طن، تستخدم لتغذية الدواجن والمواشي والأسماك، موضحا أن حجم الاحتياجات السنوية من الذرة التي تعد أحد مكونات الأعلاف المركزة يبلغ 12 مليون طن، يتوافر منها 7 إلى 8 ملايين طن سنويا من الإنتاج المحلي، مضيفا: نحتاج إلى 100 مليون دولار أسبوعيا لاستيراد الأعلاف، مشيرا إلى أنه يتم العمل حاليا على زيادة المساحات المزروعة، لتسهم في سد الفجوة.



وعن الاستفادة من الصوامع في تخزين الكميات التي من الممكن أن تكون فائضة عن حجم الاستهلاك، لفت وزير الزراعة إلى أن كلا من وزارة التموين والبنك الزراعي المصري لديهما سعات تخزينية كافية، من الممكن أن تسهم في تنفيذ الخطة المقترحة.



وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأنه تم خلال الاجتماع استعراض إجمالي ما تتم زراعته من ذرة، وفول صويا، سواء من خلال جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، أو جهاز مستقبل مصر، وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن هناك اتجاها لزيادة المساحات المزروعة بهذين المحصولين، بما يسهم في تقليل الفجوة في هذا القطاع، وتوفير الأعلاف المطلوبة.



وفى ختام الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أهمية وجود خطة متكاملة تتضمن إمكانات ما يمكن إضافته من زراعات الذرة، وفول الصويا، وكذا ما يمكن تخزينه من هذين المحصولين، بحيث يكون لدينا مخزون إستراتيجي يمكن ضخه في حالة حدوث أي أزمة، لإحداث التوازن المطلوب في الأسعار، مع الاستفادة من السعات التخزينية المتاحة لدينا.