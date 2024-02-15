

القاهرة - ناهد إمام



تفقد د.عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعمال تنفيذ الطرق والمرافق بمنطقة التجمع السادس «مثلث الأمل سابقا» بالقاهرة الجديدة، والتي تبلغ مساحتها 4800 فدان، ويرافقه مسؤولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز مدينة القاهرة الجديدة.



وأوضح وزير الإسكان أن منطقة التجمع السادس «مثلث الأمل سابقا»، تعد امتدادا لمدينة القاهرة الجديدة، وتتمتع بموقعها المتميز بين طريق العين السخنة الجديد، والطريق الأوسطي، إضافة الى قربها من العاصمة الإدارية الجديدة، كما أنها تسهم في خلق مجتمع عمراني متكامل جديد، وتتيح مختلف الفرص الاستثمارية، موجها بالإسراع بمعدلات تنفيذ أعمال المرافق والطرق، وربطها بالطرق والمحاور السريعة، لدفع معدلات تنمية تلك المنطقة.