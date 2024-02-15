فرحان الشمري



وصلت تداعيات تطبيق البصمة على المعلمين إلى مجلس الأمة، إذ تعقد اللجنة التعليمية البرلمانية اليوم اجتماعا بحضور وزير التربية من ضمن بنوده بحث تكليف اللجنة بدراسة آثار قرار تطبيق البصمة على المعلمين وإلزامهم بها لإثبات الحضور والانصراف من المدارس.



وتناقش اللجنة مع المعنيين تداعيات القرار وبحث أسباب تنامي الجدل حول الأعباء الإضافية التي يقوم بها المدرسون مثل الإشراف على الفصول وعلى الساحات المدرسية والانتظار مع الطلبة في نهاية اليوم المدرسي. وتناقش اللجنة في بند آخر الاقتراح بقانون بشأن تنظيم البعثات الدراسية لطلبة الماجستير والدكتوراه، والاقتراح بقانون بإنشاء صندوق طالب العلم الذي قدمه النائب أ.د.حمد المطر، ويقضي بإنشاء صندوق بقيمة 200 مليون دينار لمساعدة الطلبة الكويتيين الراغبين في استكمال دراساتهم للحصول على الدرجة الجامعية، أو للحصول على درجة الماجستير والدكتوراه، ولا تنطبق عليهم شروط القبول في كليات جامعة الكويت أو التطبيقي، أو شروط الابتعاث لاستكمال دراستهم في الخارج، وتكون المساعدة المالية التي يقدمها الصندوق للطلبة بصورة قرض حسن من دون فائدة، أو بصورة منحة لا تسترد، ويؤخذ المبلغ المخصص للصندوق من الاحتياطي العام للدولة.