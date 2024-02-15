اتفق اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية مع جمعية المحامين الكويتية على التعاون في مختلف المجالات المهنية ذات العلاقة بأنشطتهما كجهتي نفع عام تعملان لتحقيق مصالح المنتسبين إليهما وتطوير دروهما المهني في المجتمع. جاء ذلك في ختام لقاء رئيس مجلس إدارة اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية م.بدر السلمان مع أمين سر جمعية المحامين خالد جمال السويفان بحضور كل من أمين صندوق الاتحاد د.م.عادل المشري وعضو مجلس الإدارة م.جابر ابوالحسن ومدير عام الاتحاد م.عقيل مراد.



وقال السلمان في ختام اللقاء: سعدنا بزيارة الإخوة في جمعية المحامين وطرح الكثير من القضايا المهنية المشتركة والتي يمكن أن نتعاون معهم بها للارتقاء بدورنا المشترك في خدمة الأعضاء وتطوير ممارساتنا المهنية، مضيفا: إننا والجمعية اتفقنا على دراسة مشروع مذكرة للتعاون بيننا خلال الفترة المقبلة.



وأضاف السلمان: إن اتحاد المكاتب الهندسية منفتح للتعاون مع جميع الجمعيات والمنظمات المهنية الكويتية بما يعزز دور المجتمع المدني في البلاد ويساهم في توحيد المواقف وطرح رؤى مشتركة إزاء القضايا التي تخدم جميع الأطراف.