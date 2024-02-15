أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ أمس أن 18 من أعضاء الحلف الـ 31 هم على مسار تحقيق الهدف المحدد للإنفاق الدفاعي، وذلك بعدما هدد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بتشجيع روسيا على مهاجمة دول الحلف المتخلفة عن سداد التزاماتها المالية.



وأثار ترامب، وهو الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة، استياء بعد تصريحات قال فيها إنه لن يدافع عن أعضاء الحلف الذين لم يفوا بالتزاماتهم المالية، وذلك في أعنف انتقادات له لـ «الناتو».



وعرض ستولتنبرغ تقديرات جديدة للانفاق الدفاعي، أظهرت أن عدد الدول المتوقع أن تحقق الهدف المتمثل بإنفاق ما لا يقل عن 2% من إجمالي ناتجها المحلي على الدفاع، سيصل إلى 18، بزيادة عن عددها العام الماضي (11).



وقال للصحافيين قبيل اجتماع لوزراء دفاع دول التكتل «هذا عدد قياسي آخر ويزيد بست مرات عن 2014 عندما أوفى ثلاثة أعضاء في الحلف فقط بالهدف».



ولم يذكر الأمين العام للحلف الدول الأعضاء التي تفي بالتزامها.



لكن بشكل عام، قال إن الأعضاء الأوروبيين وكندا أضافوا أكثر من 600 مليار دولار إلى إنفاقهم الدفاعي منذ وضع الهدف المتمثل بإنفاق ما لا يقل عن 2% من إجمالي الناتج المحلي على الدفاع.



وكرر ستولتنبرغ تحذيره لترامب بعدم «تقويض» ضمانة الأمن الجماعي لـ «الناتو»، والقائمة على أن يدافع جميع أعضاء الحلف عن أي عضو آخر إذا تعرض لهجوم.



وقال «لا نتركن مجالا لسوء التقدير أو سوء الفهم في موسكو بشأن استعدادنا والتزامنا، وتصميمنا على حماية أعضاء الحلف».