عين نادي النجمة ثاني الدوري اللبناني الصربي دراغان يوفانوفيتش مديرا فنيا جديدا خلفا للبرتغالي باولو مينيزيس المقال من منصبه.



وكتب النادي عبر حسابه الرسمي في فيسبوك: «تعلن إدارة نادي النجمة رسميا عن تعيين دراغان يوفانوفيتش مديرا فنيا للفريق الأول خلفا للمدرب البرتغالي باولو مينيزيس، وذلك حتى نهاية موسم 2023-2024».



ويعرف يوفانوفيتش (62 عاما) الكرة اللبنانية جيدا بعدما أشرف على تدريب شباب الساحل 3 سنوات منذ ديسمبر 2021 حتى نهاية العام الفائت اثر فشل الفريق في بلوغ سداسية الأوائل في الدوري المحلي.



وتراجعت نتائج النجمة مع انطلاق الدور الثاني للدوري (دور السداسيتان)، حيث مني بخسارة مذلة أمام غريمه التقليدي الأنصار 1-5 في المباراة الأخيرة من الدور الأول، ثم فشل في تحقيق أي فوز مع انطلاق الدور الثاني، إذ تعادل مع البرج سلبا ثم خسر أمام الصفاء بهدف وترك الصدارة إلى غريمه اللدود العهد.



وودع النجمة قبل ذلك كأس الاتحاد الآسيوي من الدور الأول بخسارته 5 مباريات من أصل 6.



وكان مينيزيس قاد الفريق النبيذي إلى لقبي كأس لبنان في الموسم الماضي ثم كأس السوبر مطلع الموسم الحالي.



وسيكون يوفانوفيتش مطالبا بإعادة الفريق إلى سكة الانتصارات اعتبارا من الجولة الثالثة من البطولة بمواجهة الراسينغ بيروت في 23 الجاري.