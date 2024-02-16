

القاهرة ـ ناهد إمام



استعرض مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة د. عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرنس، نتائج الأعمال التي حققها مجلس الإدارة خلال جلساته المنعقدة خلال العام الماضي 2023.



وأوضح د. عاصم الجزار أن مجلس إدارة الهيئة عقد 10 اجتماعات، خلال العام الماضي 2023، تم خلالها عرض ومناقشة 1572 موضوعا، تتنوع بين موضوعات سياسات عامة، ومنح تيسيرات للمتعاملين مع الهيئة للأراضي والوحدات السكنية، وموضوعات تخصيص أراض بناء على الطلب ووحدات سكنية، وموضوعات متنوعة وإحاطة، وموضوعات نقل الأصول، وموضوعات مقابل الانتفاع، وملفات تخصيص كنائس، ومقابر.



وأشار الوزير إلى أهم موضوعات السياسات العامة التي تم عرضها ومناقشتها، ومنها اعتماد بعض التيسيرات والضوابط الخاصة بتنمية أراضي الساحل الشمالي الغربي، وتحديد بدائل سداد قيم قطع الأراضي بالدولار الأميركي وكذا منح خصم عند السداد الفوري لكامل القيمة بالدولار الأميركي تحويلا من الخارج، ومنح بعض التيسيرات والتعديلات للآليات التي يتم التعامل بها فيما يخص الأراضي الخدمية والاستثمارية والعمرانية، واعتماد مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 2024/2023، وطرح الفرص الاستثمارية المتاحة بالمدن الجديدة من خلال الموقع الإلكتروني «بوابة خدمات المستثمرين»، واعتماد آلية الطرح الدائم لقطع الأراضي السكنية الصغيرة (أكثر تميزا مميزة متوسطة) من خلال الموقع الإلكتروني لبرنامج «مسكن» وما تم من إجراءات عليه بالطرح الأول والثاني وتعديل بعض شروط الطرح.



وأضاف وزير الإسكان أن من أبرز التيسيرات التي تم منحها للمتعاملين مع الهيئة للأراضي والوحدات السكنية، تطبيق متوسط معدل سعر الفائدة المعلن على الجنيه المصري من البنك المركزي المصري عن الأشهر الـ3 السابقة لتاريخ استحقاق القسط بدلا من معدل الفائدة المعلن وقت السداد، وكذا منح تيسيرات لسداد المستحقات المالية المتأخرة على الوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحتها (سكني ـ تجاري ـ خدمي ـ استثماري ـ صناعي ـ...) والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة، وذلك بالإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 80%، ومنح بعض الحوافز للمشروعات الاستثمارية المتنوعة بالمدن الجديدة بأنشطة (عمراني متكامل ـ عمراني استثماري ـ صناعي ـ...)، ومنح مهلة لتسلم قطع الأراضي السكنية الصغيرة شاملة أراضي بيت الوطن الساري تخصيصها أو التي تم إلغاؤها لعدم التسلم.



وأوضح د.عاصم الجزار أنه تم تخصيص 1115 قطعة أرض بناء على الطلب في 38 مدينة جديدة، بمساحة نحو 5961.26 فدانا، وتم تخصيص 14515 وحدة سكنية في مختلف المدن لعدد من الجهات، بالإضافة إلى 58 عمارة بمختلف المستويات، وتخصيص 1507 أفدنة بنظام نقل الأصول للجهات المختلفة، كما تمت إتاحة 12 كنيسة بمساحة 814 فدانا بمدن (الفيوم الجديدة ـ بورسعيد الجديدة ـ الصالحية الجديدة ـ قنا الجديدة ـ المنيا الجديدة ـ....) لمختلف الطوائف، وتمت إتاحة 699 قطعة أرض مقابر، بمساحة 26.94 فدانا.



وقال وزير الإسكان: تمت مناقشة 37 موضوعا مقابل انتفاع، بإجمالي مساحة نحو 22 ألف فدان للجهات المختلفة لإقامة مشروعات تنموية مختلفة (أندية اجتماعية ـ تعليم عالى جامعات ـ جمعيات خدمية ـ...)، وتم تخصيص 977 وحدة لاستخدامها في الأنشطة المختلفة (سكن إداري ـ مقرات للشهر العقاري ـ وحدات إدارية ـ...)، مشيرا إلى أن سياسة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تتجه حاليا نحو التوسع في طرح الأراضي والمنشآت بمقابل الانتفاع من أجل توفير موارد مالية ذاتية ومستدامة يتم الصرف منها على استدامة التنمية بالمدن الجديدة.