

القاهرة - ناهد إمام



استقبل وزير الاقتصاد والتجارة الليبي، بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» محمد الحويج، بمقر السفارة الليبية لدى مصر، والذي يقوم بزيارة القاهرة حاليا وفد أعضاء اتحاد المستثمرات العرب برئاسة د.هدى يسي، وذلك بحضور السفير محمد عبدالعالي مصباح القائم بأعمال سفارة دولة ليبيا بالقاهرة، ووفد إعلامي مصاحب للاتحاد.



وفي بداية اللقاء، وجه الوزير محمد الحويج، دعوة رسمية لوفد اتحاد المستثمرات العرب لزيارة بلاده، ومشاركة شركاته في عمليات إعادة إعمار ليبيا، مؤكدا توافر الأمن والاستقرار.



وأكد أهمية لقاء وفد المستثمرات العرب، لإيمانه بدور القطاع الخاص والمجتمع المدني في تشجيع وتنمية قطاع التجارة والاستثمار، ودعم المؤسسات الليبية في الحوكمة الاقتصادية.



وأشار إلى حرص بلاده على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وليبيا والاستفادة من المقومات والإمكانات الاقتصادية الكبيرة لكلا البلدين، إلى جانب العلاقات الوطيدة بين مجتمع الأعمال.



وألقى الوزير الضوء حول مزايا الاستثمار في بلاده، ومجالات التعاون المشتركة، مشيرا إلى منح الأرض بالمجان للاستثمار في المنطقة الصناعية بدولته كاملة المرافق والبنية التحتية من الحكومة الليبية.



وأعلن الحويج عن تخصيص مساحة 47 هكتارا لإقامة منطقة صناعية خاصة بالمستثمرات العرب وكل لجان الاتحاد بما فيها لجنة رجال الأعمال أعضاء الاتحاد.



وأشار إلى وجود عدد كبير من الشركات المصرية بدأت الاستثمار في مشروعات البنية التحتية بالسوق الليبي.



وأشاد الحويج بالنهضة العمرانية الكبيرة التي تشهدها مصر بأساليب حديثة وبرؤية متطورة في إدارة الوقت والمشروعات، مؤكدا أن الشركات المصرية لديها خبرة عريضة في مجال البناء والعمالة المدربة كنموذج ناجح يحتذى في مشروعات الإعمار بليبيا.



وأكد الوزير الليبي أهمية إنشاء منطقة تجارة حرة بين مصر وليبيا، قائلا: «إن تجارة العبور إحدى أولوياتنا، والمنطقة الحرة وسيلة لتسهيل التبادل التجاري والتصدير للدول الأفريقية، ونتوقع افتتاحها قريبا».



وفيما رحب السفير محمد عبدالعالي مصباح بوفد الاتحاد، وأبدى استعداد السفارة التام لتسهيل وتقديم كل الإمكانات والتسهيلات للتعاون المشترك.



من جانبها، قالت د.هدى يسي إن التعاون مع ليبيا يمثل ضرورة كبيرة، حيث إنها تعد ذات عمق استراتيجي واقتصادي لمصر.



وتقدمت بالشكر لوزير الاقتصاد والتجارة الليبي على دعوته لزيارة بلاده، مؤكدة مشاركة الاتحاد في عمليات الإعمار في ليبيا.



وقالت ان السوق الليبي، يعد سوقا هاما لمصر وهو أحد أكبر الأسواق المستقبلية للصادرات المصرية، التي تتضمن الخضراوات والفواكه وصناعات الخزف والأحجار والحديد والأسمنت والوقود والزيوت، موضحة أن قيمة الاستثمارات الليبية في مصر بلغت نحو 20 مليون دولار.



وأشارت إلى أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية وإمكانيات تنمية وتطوير معدلات التبادل التجاري بين مصر وليبيا والدول العربية الأفريقية خلال المرحلة المقبلة.



وقالت إن الاتحاد من خلال أعضائه، سيقوم بتنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية في ليبيا في قطاعات الطاقة الشمسية ومحطات تحلية المياه الملوثة للبترول.