في إطار الرسالة الدورية لمركز التواصل الصحي، سلط مدير مركز التواصل الصحي والمتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د.عبدالله السند الضوء على أبرز تطورات الشأن الصحي.



وتطرق السند في موضوع الرسالة الأول إلى جهود التحول الرقمي لخدمات وزارة الصحة، وما تحقق من نتائج إيجابية تعكس هذه الجهود، مستعرضا نتائج دارسة صادرة عن إدارة نظم المعلومات في وزارة الصحة حول تطبيق نظام الإجازات المرضية الإلكترونية، وبيان أثره على مستوى وجودة الخدمة المقدمة عبر مراكز الرعاية الصحية الأولية.



وأوضح أنه خلال 90 يوما من تدشين الإجازة المرضية الإلكترونية، فقد تبين انخفاض في معدل زيارات مراكز الرعاية الصحية الأولية بنسبة 21%.



وأشار إلى أن نتائج الدراسة قد أظهرت أيضا انخفاضا في إجمالي أيام المرضيات بنسبة 16% إلى جانب توفير أكثر من 56.000 ساعة عمل من الكوادر الصحية والإدارية، والتي كانت تستهلك سابقا في معالجة طلبات الإجازات المرضية داخل المراكز الصحية، مما يبرهن بدوره نجاح مبادرة نظام الإجازات المرضية الإلكترونية، في تعزيز كفاءة خدمات الرعاية الصحية، وتقليل العبء على المرضى، وعلى مقدمي الخدمات الصحية، إلي جانب العديد من المميزات الأخرى كذلك.



وتطرق السند إلى ما حققته الوزارة خلال هذا الأسبوع من إنجازات بشأن بعض مشاريع خطتها ضمن الـ 100 يوم من برنامج عمل الحكومة 2024-2027، وذلك بتوجيهات ومتابعة وزير الصحة د.أحمد عبدالوهاب العوضي، مشيرا إلى أن الإنجاز الأول من خطة الـ 100 يوم كان عبر تدشين يوم الأحد الماضي مشروع حوكمة خدمات التأمين الصحي، وتطبيق القانون 71 لسنة 2023 بشأن إضافة 3 شرائح للخدمة التأمينية «عافية»، لافتا إلى توزيع نحو 10 آلاف بطاقة تأمين، عبر 18 مركزا في جميع محافظات البلاد منذ يوم الأحد الماضي، وهو ما يشكل نحو 25% من الشرائح أو الفئات الجديدة المضافة، وذلك وفق الإحصائيات الخاصة بهذا الشأن.



وبين أن الإنجاز الثاني تمثل بتدشين 79 سيارة إسعاف الأربعاء الماضي، وهي عبارة عن سيارات إسعاف عناية مركزة ومتقدمة، تحتوي على تقنية Telehealth تيلي هيلث، ووسائل اتصال مرئية ومسموعة، لتواصل طاقم الإسعاف مع أطباء الطوارئ لمتابعة حالة المريض، وتدعيم الأسطول الحالي في إطار الحرص على جودة وسلامة الاستجابة السريعة للحالات الطارئة.