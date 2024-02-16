حنان عبدالمعبود



أكد استشاري الأنف والأذن والحنجرة، تخصص دقيق سمع وتوازن، رئيس رابطة أطباء الأنف والأذن والحنجرة الكويتية د.تميم العلي أن شكوى الدوخة والدوار وعدم الاتزان تعتبر من الأسباب الأكثر شيوعا لزيارة الطبيب وأقسام الطوارئ بنسبة تتراوح بين 20 و30% حسب معظم الدراسات، لافتا الى أن النساء أكثر إصابة بمعدل 3 أضعاف عدد الرجال، وترتفع نسبة التعرض للدوخة عند كبار السن وتحل في المرتبة الأولى في الشكاوى بهذا العمر بالذات، مما يؤثر سلبا على الحالة النفسية والوظيفية لديهم وتكثر الإصابات لديهم نتيجة السقوط المتكرر بسبب الدوخة.



وأوضح العلي في تصريح خاص لـ «الأنباء» أنه يتم تحويل ما يقارب الـ 10 آلاف حالة إلى مركز الشيخ سالم العلي للسمع والنطق للمعاينة والعلاج.



وقال العلي ان الدوخة والدوار وعدم الاتزان هي أعراض وليست أمراضا، حيث تنبئ عن وجود خلل ما في أحد أجهزة الجسم، ويفسر العلماء الدوخة بأنها الإحساس بالضعف والهوان والهبوط وبداية فقدان الوعي، كما أنها ترتبط بالدوار وعدم اتزان الجسم.



وأشار إلى أن جسم الإنسان يعتمد في توازنه على 3 ركائز رئيسية وهي الأعصاب والعين والأذن وكلها تترابط فيما بينها عن طريق المخ والنخاع الشوكي، لافتا الى أن أي خلل يمكن أن يحدث لأحدها سيؤدي إلى انعدام في التوازن. وقال: «الأذن أحد الأساسيات في الاتزان والتي تنقسم تشريحيا إلى 3 أجزاء (خارجية، وسطى، داخلية)، ويوجد جهاز التوازن في الأذن الداخلية متمثلا بالدهليز والقنوات الهلالية الثلاث، ولكل منها فحصه الطبي الخاص وكذلك العلاج.