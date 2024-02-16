متوسط السيولة يقفز لـ 73.5 مليون دينار بمحصلة أسبوعية 367 مليوناً

مستويات إيجابية للسوقين.. الأول تخطى 8 آلاف نقطة والرئيسي 6 آلاف



شريف حمدي



ارتفعت القيمة الرأسمالية لبيت التمويل الكويتي (بيتك) بعد ضم أسهم الأهلي المتحد إلى 12.3 مليار دينار تشكل 27.8% من إجمالي القيمة الرأسمالية للبورصة، كما تمثل هذه القيمة 33.8% من القيمة الرأسمالية للسوق الأول.



وكانت بورصة الكويت أعلنت يوم الأربعاء على موقعها الرسمي عن وقف التداول على أسهم البنك الأهلي المتحد اعتبارا من أمس الخميس باعتباره يوم العمل التالي ليوم حيازة السهم المحدد من قبل الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على عملية الاندماج بطريق الضم مع (بيتك).



وعلى مستوى التعاملات الأسبوعية، حققت بورصة الكويت مكاسب لافتة على مستوى المؤشرات والمتغيرات، وذلك في ظل حالة التفاؤل بالوعاء الاستثماري الأكبر بالكويت من قبل المتعاملين، وهو ما أظهرته مستويات السيولة التي قفزت بنسبة 34% بمحصلة أسبوعية 367 مليون دينار بمتوسط يومي 73.5 مليون دينار، مقارنة بـ 273 مليون دينار بمتوسط يومي 68 مليون دينار الأسبوع الماضي.



وجاء سهم «بيتك» بالصدارة كأكثر استحواذا على القيمة لأكثر من جلسة بمستويات قياسية، كما ارتفعت أحجام التداول بنسبة 31.5% من خلال كميات اسهم متداولة بـ 1.379 مليار سهم مقارنة بـ 1.048 مليار الأسبوع الماضي، ويظهر من خلال الارتفاع التدريجي في أحجام التداول مدى إقبال كل شرائح المتعاملين على جميع أنواع الأسهم في ظل الحالة الإيجابية العامة التي تشهدها بورصة الكويت، حيث يدعم هذا الأداء توالي الإفصاحات للنتائج المالية والتوصيات بالتوزيعات النقدية والمنحة، فضلا عن ارتفاع أسعار النفط لأكثر من 80 دولارا للبرميل.



وكان لافتا مع نهاية تعاملات الأسبوع، تسجيل المؤشرين الأول والرئيسي مستويات إيجابية، وذلك من خلال تخطي مؤشر السوق الأول مستوى 8 آلاف نقطة بإضافة 78 نقطة ليصل إلى 8039 نقطة مقارنة بـ 7961 نقطة الأسبوع الماضي بنسبة ارتفاع 0.9%، كما تخطى مؤشر السوق الرئيسي مستوى 6 آلاف نقطة من خلال مكاسب بلغت 88 نقطة ليصل إلى 6007 نقاط مقابل 5919 نقطة الأسبوع الماضي بنسبة ارتفاع 1.4%، وبذلك حقق مؤشر السوق العام مكاسب بنسبة 1.1% من خلال إضافة 77 نقطة ليصل إلى 7333 نقطة مقارنة بـ 7256 نقطة.



إلى ذلك، ارتفعت قيمة ملكيات الأجانب بالسوق الأول إلى 5.36 مليارات دينار من نحو 5.25 مليارات الأسبوع الماضي، وذلك على وقع زيادة عدد شركات السوق الأول إلى 33 شركة بإضافة 3 شركات هي البنك الأهلي وشركة الصالحية العقارية والاتصالات الكويتية STC بعد دخول المراجعة السنوية لبورصة الكويت حيز التنفيذ في 11 الجاري.



وأسفرت تحركات الأجانب عن ارتفاع نسب الملكيات في أسهم 8 شركات مقابل تراجعها في أسهم 6 شركات واستقرارها في أسهم 19 شركة بنهاية التعاملات الأسبوعية.