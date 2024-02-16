حدد قاض في نيويورك موعدا لبدء جلسات محاكمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في قضية دفع أموال لإسكات ممثلة تتهمه بالتحرش بها، في 25 مارس المقبل عندما يبدأ اختيار أعضاء لجنة المحلفين.



وقال القاضي خوان ميرشان «هناك الكثير من المتغيرات»، رافضا دعوات من فريق محامي ترامب لإرجاء المحاكمة التي اعترض عليها الرئيس السابق، معتبرا توقيتها «تدخلا في الانتخابات».



في الوقت نفسه، حضر ممثلو الرئيس السابق جلسة منفصلة في أتلانتا للضغط من أجل استبعاد رئيس الادعاء الذي يتهم ترامب بتزوير الانتخابات والابتزاز، من القضية.



والقضيتان من بين أربع قضايا جنائية يواجهها ترامب، الأوفر حظا لنيل ترشيح الحزب الجمهوري له لخوض الانتخابات الرئاسية. وتحاول فرقه القانونية تأجيل المحاكمات الفعلية لما بعد الخامس من نوفمبر المقبل موعد الانتخابات.



ولدى وصوله إلى المحكمة، قال ترامب إن التهم «وسيلة لإيذائي في الانتخابات».



وأضاف «كيف يمكن خوض انتخابات إذا كنتم في محكمة في مانهاتن طيلة النهار».



ويواجه الرئيس السابق 34 تهمة بتزوير حسابات مرتبطة بمدفوعات للممثلة ستورمي دانييلز.



ويقول المدعون إن ترامب أخفى بشكل غير قانوني تحويلات مالية لمحاميه ومساعده مايكل كوهين، لتسديد مدفوعات لقاء السكوت بشأن علاقات مزعومة لترامب مع دانييلز.