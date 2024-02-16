

عبدالكريم أحمد



برأت محكمة الجنح مواطنا، من انتحال صفة رجل أمن على خلفية قيامه بتشغيل ‏«فليشر» بمركبته وتوقيفه فتاة في الطريق العام.



وكانت دورية قد لاحظت توقف مركبة المتهم والفتاة على كتف الطريق، وبسؤالها ذكرت أنه أوقفها باستخدام ‏«فلشر» وطلب إثباتها ودفتر مركبتها.



وبسؤال المتهم في التحقيق، أنكر الاتهام وأكد أنه لم يدع أنه رجل أمن وأن الجهاز المضبوط ليس ‏«فلشر» بل بطارية تضيء بألوان حمراء وزرقاء شبيهة بألوان الدورية، وأنه أوقفها على خلفية حادث مروري للتأكد من عدم إتلافها مركبته. وأكدت المحامية فاطمة صفر أن موكلها اعتصم بالإنكار منذ بداية التحقيقات، وأن الأوراق خلت مما يفيد ارتكابه الجرم، فضلا عن أن المجني عليه ورجال الأمن وتحريات المباحث لم يذكروا أنه ادعى أنه رجل أمن.