

القاهرة ـ محمد سامي



يخوض الأهلي المصري المثقل بالإصابات في العاشرة مساء بتوقيت الكويت مواجهة صعبة حين يحل ضيفا على شباب بلوزداد الجزائري اليوم في ملعب 20 أغسطس بمدينة حسين داي في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة لمنافسات المجموعة الرابعة ضمن مسابقة دوري أبطال أفريقيا.



وتضمن نقاط المباراة الثلاث قمة المجموعة للأهلي في ظل سباقه مع يانغ أفريكانز الجنوب أفريقي، حيث يتواجد الأهلي في المركز الأول برصيد 5 نقاط وهو نفس رصيد فريق يانغ أفريكانز صاحب المركز الثاني، يليهما كل من شباب بلوزداد وميدياما الغاني بـ4 نقاط لكل منهما.



وكان المدير الفني للأهلي مارسيل كولر قد قرر تصعيد لاعب الشباب مصطفى أبو الخير لتعويض النقص الحاد في مركز لاعبي خط الوسط المدافع بعد تأكد غياب أحمد نبيل كوكا والمالي أليو ديانغ للإصابة. ويتواجد أبوالخير ضمن القائمة الأفريقية بعد تسجيله مؤخرا رفقة 5 لاعبين من فريق الشباب عقب مشاركتهم مع الفريق الأول بمعسكر الفريق الأخير في الإمارات.



إلى ذلك، أكد المدير الفني الجديد لمنتخب مصر حسام حسن، أنه رفض أن يكون هو وتوامه إبراهيم حسن مدير الكرة بالمنتخب «طرفا ثانيا» في العقد الذي تم توقيعه مع اتحاد الكرة أمس الأول لتدريب «الفراعنة»، وعلق على ذلك قائلا «مينفعش أكون أنا وإبراهيم طرف تاني ضد مصر».



وقال حسام حسن خلال مؤتمر اتحاد الكرة لتقديمه أمس مع الجهاز الفني الجديد بحضور رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة جمال علام ونائبه خالد الدرندلي «كنت زاهد عن تدريب منتخب مصر بسبب الشواهد التي حدثت قبل ذلك والتي كانت تقول أني كنت بعيد عن تدريب المنتخب ولكن القرار جاء في الوقت المناسب»، مضيفا «كنت حزينا على أداء المنتخب في بطولة أفريقيا الأخيرة بكوت ديفوار رغم وجود لاعبين مميزين في جميع المراكز».



وبالنسبة لقائد المنتخب ونجم ليفربول محمد صلاح، فقال حسن انه لاعب يبدع داخل مصر وخارجها، ويتلقى إشادات واسعة، لذا فهو عنصر مهم للمنتخب، وموضحا أن كل اللاعبين في العالم تحت النقد، لكن على المستوى الشخصي كل اللاعبين مهمون ومنهم صلاح ومحمود تريزيغيه ومحمد الشناوى، متابعا «كل من يساعد على نجاح وانتصار هيكون موجود بأدائه وإخلاصه، وليس صلاح فقط».



واختتم أن محمد صلاح عنصر مهم وناجح ونموذج مهم للرياضة المصرية، وحاجة حلوة أن يكون صلاح جزءا من منظومة النجاح، فهو لديه انتماء كبير لكن المنتخب اسمه منتخب كل المصريين.



إلى ذلك، يناقش حسام حسن مع اتحاد الكرة ورابطة الأندية تقديم موعد انطلاق معسكر المنتخب 48 ساعة ليبدأ في 16 مارس المقبل بدلا من 18 مارس وذلك لتحقيق أقصى استفادة قبل خوض الدورة الودية الدولية بالأمارات في الفترة من 22 حتى 26 مارس، والتي تضم منتخبات تونس ونيوزيلندا وكرواتيا.