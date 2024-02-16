

ناصر العنزي



تعاود عجلة فرق دوري زين الممتاز دورانها من جديد بعدما ضاقت دائرة المنافسة بينها لحجز مقعد في مجموعتي البطولة والهبوط، حيث تقام اليوم مباراة واحدة في انطلاق الجولة الـ16 تجمع الجهراء الأخير بنقطتين مع الشباب الثامن بـ 14 نقطة على ملعب عبدالله الخليفة، فيما تقام غدا السبت مباراتان، أهمها مواجهة العربي الثاني بـ 36 نقطة مع النصر الخامس بـ 21 نقطة على ستاد صباح السالم، حيث يسعى الأخضر الى اعتلاء الصدارة مؤقتا، كما يستضيف خيطان قبل الأخير برصيد 8 نقاط السالمية الرابع بـ 23 نقطة على ملعب ناصر العصيمي.



وفي مباراة اليوم، فإن الجهراء تأكد وجوده في مجموعة الهبوط بعدما ساءت أحواله كثيرا في الموسم الحالي وعدم وجود مدرب يقوده داخل الملعب لسبب إداري من اتحاد الكرة يخص مدربه عبدالله الشلاحي، وقد خسر آخر مباراة من العربي بستة أهداف، أما الشباب فلا يستقر على مستوى ثابت وهبط الى المركز الثامن بعد خسارته الأخيرة من السالمية بهدف وبات عليه الفوز اليوم كي لا يتأخر كثيرا في المراكز الأربعة الأخيرة.



وفي مباراة الغد بين العربي والنصر، فستكون المنافسة شديدة بينهما بعد فوز «العنابي» في القسم الأول، الأخضر يبحث عن استعادة الصدارة بعدما دخل مع الكويت في لعبة الكراسي للظفر بها ومهمته اليوم لن تكون مثل سابقتها التي فاز فيها على الجهراء بسهولة 6-0 بقيادة مدربه داركو الذي أحسن في إعادة تنظيم الفريق بوجود عناصر متجانسة تخدم الفريق في الظروف الصعبة.



أما النصر فقد خسر مباراته الماضية من الفحيحيل 1-2 وتأخر الى المركز الخامس بعدما كان رابعا، وقد ظهر بشكل مميز في الدوري بقيادة مدربه ظاهر العدواني ويسعى اليوم إلى تعويض خسارته رغم صعوبة مهمته. ومن المتوقع أن يجري بعض التعديلات على تشكيلته.



وفي مباراة خيطان والسالمية، فإن الأول تأكد تأهله لمجموعة الهبوط بعدما ساءت أحواله رغم وجود عناصر محترفة جيدة، وقد تعادل في مباراته الماضية مع كاظمة سلبيا، أما السالمية فقد خرج بثلاث نقاط من الشباب في المباراة الماضية، وقد تحسن مستواه بقيادة مدربه الكرواتي ميشا، ونجح في التأهل للمباراة النهائية لكأس سمو الأمير.