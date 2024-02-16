توقعت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية، أن يكون طقس البلاد عموما في عطلة نهاية الأسبوع ما بين دافئ ومعتدل نهارا وبارد إلى مائل للبرودة ليلا مع فرص لأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا.



وقال مدير الإدارة عبدالعزيز القراوي لـ «كونا» ان الطقس نهار اليوم سيكون مائلا للحرارة وغائما جزئيا والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة ما بين 20 و55 كيلومترا في الساعة، ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 29 و31 درجة مئوية، وسيكون البحر معتدلا إلى عالي الموج وارتفاعه بين 3 و6 أقدام.



وأشار إلى أن طقس اليوم ليلا سيكون مائلا للبرودة وتقل السحب وفرص الأمطار تدريجيا، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة بين 15 و17 درجة مئوية.



وقال القراوي إن الطقس نهار الغد سيكون معتدلا مع انخفاض ملحوظ في درجة الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 22 و24 درجة مئوية.



ولفت إلى أن طقس الغد ليلا سيكون مائلا للبرودة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 08 و30 كيلومترا في الساعة مع فرص لتكون الضباب الخفيف.