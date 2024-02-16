أكد د.أنور عيسي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات بوزارة الزراعة، أنه سيتم حصر جميع الأراضي الزراعية وإدراجها في منظومة كارت الفلاح بنهاية 30 يونيو العام الحالي.



وأضاف عيسى أنه جار دراسة مشكلة صرف الأسمدة للورثة عن طريق اختيار أحدهم للتمثيل أمام الجمعية وصرف الأسمدة من خلال استخراج الكارت الذكي لمدة 5 سنوات.



وأشار عيسى إلى وجود تدفقات سمادية مستمرة من قبل شركات الأسمدة وتوافر لدى الجمعيات التعاونية أرصدة تفوق 1000 طن.



الجدير بالذكر أن نسبة إنجاز منظومة كارت الفلاح بلغت 92% وإجمالي عدد الكروت التي تم استخراجها تجاوزت 4.570 ملايين كارت وهو ما ساهم في توفير قدر كبير من الشفافية والحوكمة وضبط توزيع الأسمدة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه كبديل للبطاقة الدفترية، حيث تم بناء قواعد بيانات الأراضي الزراعية والمزارعين من خلال منظومة كارت الفلاح، ضمن جهود الحكومة للتحول الرقمي في مجال الزراعة وبديل للحيازة الورقية بالإضافة إلى استخدامه في التخطيط ورسم السياسات الزراعية.