عاطف رمضان



قام فريق من المفتشين في إدارة الجهاز الفني للإشراف على السلع وتحديد أسعارها في وزارة التجارة والصناعة بجولة في سوق الجملة بمنطقة الشويخ لرصد أسعار المنتجات الأساسية والتي يكثر الإقبال عليها خلال شهر رمضان المبارك.



وقال مدير إدارة الجهاز الفني للإشراف على السلع وتحديد أسعارها في وزارة التجارة والصناعة فيصل الأنصاري لـ«الأنباء» إن هذه الجولة تمت بناء على خطة عمل فريق رصد الأسعار المشكل لفترة شهرين تزامنا مع دخول شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أن فريق المفتشين رصد أسعار السلع الأساسية الرمضانية في محلات بيع التمور والقهوة والهيل والمطاحن والأسواق الموازية والجمعيات التعاونية وذلك بناء عن تعليمات من قبل وزير التجارة والصناعة عبدالله الجوعان ووكيل الوزارة زياد الناجم بتكثيف الجولات التفتيشية على الأسواق بشكل مستمر.



وأضاف الأنصاري أن فريق المفتشين قام بعمل تعهدات لجميع المحلات والأسواق الموازية بالالتزام بالأسعار وتثبيتها سواء قبل وأثناء وبعد شهر رمضان المبارك.



وأشار إلى انه في حال وجود مخالفات هناك تنسيق مع إدارة الرقابة في الوزارة بإعداد محاضر ضبط وتحويل المخالف إلى النيابة التجارية لتطبيق القانون بحقه.



ولفت إلى أن عقوبة المخالفات قد تصل إلى إغلاق المحل أو المنشأة التجارية بناء عن تعليمات مباشرة من قبل وكيل الوزارة.