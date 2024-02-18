عبدالكريم العبدالله



أكد وزير الصحة د.أحمد العوضي أن الارتقاء بكفاءة الأطباء والمختصين من خلال تمكينهم من الاطلاع على أحدث البروتوكولات الطبية وطرق التشخيص والعلاج الحديث والجراحات المتقدمة ما هو إلا ركيزة من ركائز الارتقاء بالخدمات الصحية.



وقال العوضي في كلمته خلال افتتاح المؤتمر الـ 23 لطب وجراحة العيون الذي ينظمه مجلس أقسام العيون تحت عنوان «المستجدات حول طب وجراحة العيون» إن الوزارة أولت اهتماما كبيرا بتخصص طب وجراحة العيون عن طريق التوسع في افتتاح أقسام العيون في المستشفيات التابعة للوزارة بكل المحافظات.



وأشار إلى أن الهدف تحقيق اللامركزية في تقديم الخدمات الصحية ليصل عددها إلى 6 أقسام وزيادة عيادات العيون التخصصية بمراكز الرعاية الصحية الأولية إلى 30 عيادة في 20 مركزا صحيا من إجمالي 114 مركزا صحيا، مبينا أن المؤتمر شاهد على الدعم والأهمية الكبرى التي توليها الوزارة للمؤتمرات الطبية في مختلف الاختصاصات وتجسيد لسعيها لمواكبة التقدم المتسارع بالتخصصات الطبية وتعزيز التعاون الطبي بين الكويت وأرقى المراكز الطبية الإقليمية والعالمية.



من جانبه، قال رئيس مجلس أقسام طب وجراحة العيون ورئيس المؤتمر د.أحمد الفودري إن المؤتمر يناقش أحدث المستجدات في طب وجراحة العيون بمشاركة العديد من الخبراء من مختلف دول العالم، فضلا عن مشاركة جميع رؤساء الروابط الخليجية لطب العيون والعربية، ومنها الجمعية الرمدية المصرية.



وأوضح الفودري أن البرنامج العلمي للمؤتمر يشمل العديد من المحاضرات والعروض المرئية والأوراق العلمية وورش العمل والدورات التدريبية حول كل ما يتعلق بأمراض وجراحات العيون، ومنها ورشة إصابات العين الطارئة وجراحة المياه البيضاء وزراعة الصمامات المتعلقة بارتفاع ضغط العين وحقن البوتوكس واستخدامه في علاج بعض أمراض العيون.



وذكر أن المؤتمر يتضمن دورات جراحية في المحاكاة الجراحية لجراحــــــات العيون، كما يتضمن تقديم أبحاث علمية حول مرض المياه الزرقاء «الجلوكوما» ومرض القرنية المخروطية، وغير ذلك من المواضيع ذات الصلة، ونسعى الى وضع مؤتمر الكويت ضمن الأجندة الإقليمية للمؤتمرات من خلال زيادة عدد الخبراء الأجانب وتغيير نظام عرض المحاضرات.