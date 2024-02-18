عاطف رمضان



كشف مدير عام الهيئة العامة للطرق والنقل البري بالتكليف م. خالد العصيمي في تصريح لـ «الأنباء» عن ان مشروع انشاء وإنجاز وصيانة طرق وجسور وصرف امطار وصحية وخدمات اخرى لشارع القاهرة بلغت نسبة إنجازه حتى 31 يناير 2024 نحو 90.03%.



وأضاف العصيمي ان هذا المشروع جزء من شبكات الطرق التي تقوم الهيئة بتجديدها وتنفيذها من ضمن خطة التطوير والتحديث لشبكة الطرق في الكويت.



وأشار إلى ان المشروع يهدف إلى تحقيق التدفق السلس لحركة المرور ورفع كفاءة الطرق الحالية وإعادة تأهيلها لتكون طرقا من الطراز العالمي ورفع معايير السلامة والأمان على تلك الطرق لتحقيق اعلى المعايير وبالتالي تقليل نسبة الحوادث المرورية وتحسين مستوى الخدمة على الطرق لمواكبة الازدحام المروري الناتج عن تطور المناطق المحيطة وزيادة الكثافة السكانية مع الاخذ بالاعتبار ظروف حركة المرور المستقبلية المتوقعة.



ولفت إلى ان المشروع يهدف كذلك إلى تطوير شارع القاهرة الممتد من حولي إلى الكويت ويشمل أيضا تطوير جزء من الطريق الدائري الثالث بطول 2.4 كم، وتطوير جزء آخر من طريق خالد يوسف المرزوق (الدائري الثاني) بطول 1.8 كم.



ولفت إلى ان نطاق العمل يشمل تنفيذ إجمالي 9.120 م طولي من الطريق و2.300 م من الطرق لعدد 3 أنفاق على طول شارع القاهرة وعدد 5 جسور للمركبات وجسر علوي للالتفاف وعدد 7 جسور للمشاة وعدد 5 جسور للخدمات، بالإضافة إلى اعمال الخدمات الاخرى للعديد من انواع شبكات البنية التحتية.



وتشمل اعمال العقد ما يلي:



1- أعمال طرق بطول يزيد على 11 كم.



2- إنشاء 3 أنفاق بالطرق.



3- إنشاء 5 جسور للمركبات وجسر التفاف علوي و7 جسور للمشاة، بالإضافة إلى 5 جسور للخدمات.



4- أعمال شبكات المياه.



5- أعمال شبكات صرف مياه الامطار وشبكات الصرف الصحي.



6- أعمال شبكات انارة الطرق.



7- أعمال التخطيط المروري والعلامات المرورية بالطرق.



8- أنظمة التحكم المرورية وإشارات المرور وغيرها من الأعمال الأخرى المرتبطة.