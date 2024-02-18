أسامة أبوالسعود



استقبل وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون الأسرة والتحكيم د.فهد الضاعن وفدا من محاكم الأسرة في دولة قطر الشقيقة، وتم خلال اللقاء عرض آلية العمل في القطاع والإدارات التابعة والجهود المبذولة في سبيل خدمة الجمهور الكريم. بعد ذلك، كانت هناك جولة ميدانية تعريفية تم خلالها الاطلاع على آلية إنجاز المعاملات في القطاع. وفي ختام المقابلة، قام الوكيل المساعد بتقديم الهدايا التذكارية وتزويد الضيوف ببعض مطبوعات القطاع. تأتي هذه المقابلة على هامش زيارة وفد قضائي قطري رفيع المستوى لوزارة العدل لتبادل الخبرات مع أشقائهم في دولة الكويت.