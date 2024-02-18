17.49 ألف عملية شراء وسحب «كاش» بقفزة 41% خلال العام الماضي

93.5% من عمليات البطاقات الأجنبية تتركز في الشراء المباشر للسلع



علي إبراهيم



كشفت بيانات رسمية، اطلعت عليها «الأنباء»، عن أن الكويت شهدت إنفاق نحو 525.5 مليون دينار من بطاقات بنوك أجنبية خلال عام 2023، وأن 79% من تلك الأموال أنفقت عبر نقاط البيع المباشر داخل الكويت بإجمالي 413.5 مليون دينار، فيما استحوذ سحب الكاش بالبطاقات الأجنبية داخل الكويت، على 21% من الصرف بواقع 112.1 مليون دينار.



وأظهرت البيانات ارتفاعا في عدد عمليات الشراء المباشر للسلع داخل الكويت أو سحب الكاش عبر البطاقات الصادرة عن بنوك أجنبية خارج دولة الكويت وتم تمريرها محليا، إذ بلغت نحو 17.49 ألف عملية خلال 2023، وأن 93.5% من تلك العمليات تتركز في الشراء المباشر، و7% من العمليات لسحب الكاش.



وتفصيليا، شهد عام 2023 ارتفاعا بنحو 17.6% بما قيمته 78.6 مليون دينار في إنفاق المواطنين والمقيمين بالبطاقات البنكية الصادرة عن بنوك أجنبية خارج الكويت والتي تم تمريرها محليا، إذ بلغ مجمل إنفاقهم بنهاية العام الفائت نحو 525.5 مليون دينار، مقارنة بـ 446.9 مليون دينار بنهاية 2022.



وارتفع عدد معاملات تلك البطاقات محليا بنحو 41% بما عدده 5 آلاف عملية شراء وسحب كاش لتصل إلى 17.493 ألف عملية بنهاية 2023 مقارنة بـ 12.398 ألف عملية بنهاية 2022.



وأظهرت البيانات أن المواطنين والمقيمين لا ينفقون ببطاقات البنوك الأجنبية للشراء «أونلاين» أو الدفع عبر الإنترنت داخل الكويت، بل يتركز استخدامهم لتلك البطاقات لعمليات الشراء المباشر من نقاط البيع أو سحب الأموال (كاش) عبر أجهزة السحب الآلي للبنوك.



الشراء المباشر وسجلت عمليات الشراء المباشر عبر نقاط البيع من خلال تمرير بطاقات البنوك الأجنبية محليا، ارتفاعا بنسبة 25% بما قيمته 81.7 مليون دينار، إذ سجلت بنهاية عام 2023 ما قيمته 413.5 مليون دينار مقارنة بـ 331.8 مليون دينار بنهاية 2022، وسجلت عمليات الشراء المباشر ارتفاعا بنسبة 45% بـ أكثر من 5 آلاف عملية شراء لتصل تلك العمليات إلى 16.36 ألف عملية شراء ببطاقات بنوك أجنبية داخل الكويت بنهاية 2023 مقارنة بـ 11.293 ألف عملية عن 2022.



سحب الكاش وتراجعت عمليات سحب الكاش من بطاقات البنوك الأجنبية المستعملة داخل الكويت بنحو 2.4% بما قيمته 2.8 مليون دينار خلال 2023، إذ بلغت بنهاية العام 112.1 مليون دينار، مقارنة بـ 114.9 مليون دينار بنهاية 2022، وعلى الرغم من تراجع قيمة سحوبات الكاش، إلا أن عدد عمليات سحب الكاش ارتفع بنسبة 2.24% بما عدده 25 عملية ليصل بنهاية عام 2023 إلى 1129 عملية سحب كاش مقارنة بـ 1104 عمليات بنهاية 2022.