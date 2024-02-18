

القاهرة ـ هالة عمران



تفقد د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي للوحدات السكنية بمشروع «زهرة العاصمة» بمدينة بدر للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عبدالمطلب ممدوح عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة، والمهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز مدينة بدر.



وعبر د.مصطفى مدبولي عن سعادته وفخره بنجاح انتقال 50 ألف موظف إلى المقار الجديدة لمؤسسات الدولة بالحي الحكومي، دون أن يضار موظف، وهو المبدأ الذي أرسته الدولة المصرية منذ إقرارها لخطة الإصلاح الإداري في عام 2014، مؤكدا أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لنجاح انتقال موظفي الدولة للعمل بالعاصمة الإدارية، عبر تقديم حزمة من الحوافز للموظفين المنتقلين، سواء من خلال توفير الوحدات السكنية لهم بمشروع «زهرة العاصمة» بمدينة بدر وبالحي الثالث R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة، أو من خلال صرف بدل انتقال نقدي شهري للعاملين غير الراغبين في الحصول على وحدات سكنية، حيث لا يضار أي موظف، كما شدد رئيس الوزراء على حرص الحكومة على توفير كافة الخدمات بالمشروع، بما يحقق الاستقرار الكامل للأسر المنتقلة.



من جانبه، استعرض الدكتور عاصم الجزار تفاصيل الموقف التنفيذي لمختلف الأعمال بالمشروع، وموقف تخصيص وتسليم الوحدات، موضحا أن المرحلة الأولى تضم 376 عمارة بعدد 9024 وحدة سكنية، وتم تخصيص 8743 وحدة، وتسليم 8181 وحدة، كما تم الانتهاء من تنفيذ 196 عمارة بعدد 4704 وحدات بالمرحلة الثانية، بينما يجري تنفيذ 295 عمارة بعدد 7080 وحدة سكنية في المرحلة الثالثة.



وأكد وزير الاسكان أن العمل بالمراحل الثلاث لهذا المشروع يسير وفقا للمعدلات المقررة، مع الالتزام بأعلى جودة للتنفيذ، والاهتمام بأعمال الزراعات وتنسيق الموقع، وتنفيذ أعمال الصيانة القياسية الدورية.



وبدأ رئيس الوزراء جولته، بزيارة منطقة الخدمات بالمرحلة الأولى من المشروع، حيث تفقد عددا من الخدمات التي تم تشغيلها بالفعل داخل الحي، مثل منطقة السوبر ماركت، والصيدلية، والمخبز، وحرص على إجراء حوار مع أحد الموظفين ممن حصلوا على وحدات، للتعرف على أهم المشكلات والملاحظات، حيث وجه الدكتور مصطفى مدبولي بزيادة المساحات الخضراء والاهتمام بأعمال النظافة.



كما تفقد مدبولي المخبز الموجود بالمشروع، وأجرى حوارا مع العاملين به، ووجه رئيس الوزراء بسرعة توفير مخبز آخر بالمنطقة لتلبية احتياجات المواطنين، كما وجه بسرعة توفير عربات ومنافذ متحركة لتوفير الخبز لحين إنهاء إجراءات تخصيص وإنشاء المخبز لجديد.