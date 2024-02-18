قال النائب السابق عيسى الكندري إن تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة عامر العجمي بنفي مايتم تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي من أنباء حول تعديل قانون الانتخاب لحرمان فئة من المواطنين من حقوقهم السياسية وضع حدا لترويج شائعات تثير القلاقل في صفوف مجتمعنا الكويتي الآمن. وأضاف: الحكومة محقة بتبريرها لأن مثل هذه الوقائع تعيدنا الى الوراء وتوقع الظلم وتثيرالنعرات والفتنة في صفوف المجتمع الكويتي المتماسك في ظل قيادته السياسية الواعية والحكيمة، والشعب الكويتي الكريم بكافة مكوناته والذي يعدّ نموذجا ومضربا للأمثال في ولائه وحبه لوطنه والتفافه حول شرعيته.