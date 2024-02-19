تستضيف الكويت ممثلة بالإدارة العامة للطيران المدني قطاع الخدمات الملاحية في إدارة الأرصاد الجوية اليوم ورشة عمل إقليمية حول الخدمات المناخية في دول مجلس التعاون الخليجي. وقال مدير إدارة الأرصاد الجوية والممثل الدائم للكويت لدى المنظمة العالمية للأرصاد الجوية عبدالعزيز القراوي لـ «كونا» إن الورشة تندرج ضمن بنود الخطة الاستراتيجية للجنة الدائمة للأرصاد الجوية والمناخ لدول مجلس التعاون ومساهمة من الكويت في تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي لتحقيق أهداف الخطط الاستراتيجية. وأضاف القراوي أن أهداف الورشة تتمثل في التقييم الأساسي للمعلومات والخدمات المناخية في منطقة الخليج العربي لتحديد الثغرات والاحتياجات والأولويات للتنمية والتطبيق للخدمات المناخية في القطاعات ذات الأولوية كالزراعة والأمن الغذائي والموارد المائية والصحة والطاقة والحد من مخاطر الكوارث على المستويين الوطني والإقليمي.



وأوضح أن ذلك يشمل أيضا مراجعة وتحديد الآليات المناسبة لتحسين واستدامة المناخ للمستخدم والمعلومات ذات الصلة لمختلف المستخدمين والإنتاج المشترك وتقديم الإطار الوطني للخدمات المناخية وتحديد احتياجات دول مجلس التعاون الخليجي لتنمية القدرات بما في ذلك البنية التحتية والموارد البشرية.