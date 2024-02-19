أطلقت وزارة الصحة أمس الأحد حملة التبرع بالدم (#الكويت_ بدمي 8) في بنك الدم المركزي والمراكز والأفرع التابعة لإدارة خدمات نقل الدم تحت رعاية وزير الصحة د.أحمد العوضي بمناسبة احتفالات الكويت بأعيادها الوطنية وتستمر حتى 29 فبراير الجاري. وقالت مديرة إدارة خدمات نقل الدم بالوزارة د.ريم الرضوان لـ«كونا» إن الحملة تنظم للسنة الثامنة على التوالي وتهدف إلى نشر مفهوم العطاء دون مقابل لكل من يعيش على أرض الكويت الطيبة، مضيفة أن التبرع بالدم ليس واجبا إنسانيا فحسب بل هو واجب وطني أيضا.



وذكرت الرضوان أنه سيتم خلال الحملة توزيع هدايا تذكارية على المتبرعين لمبادرتهم إلى التبرع بالدم خلال فترة الاحتفالات بالأعياد الوطنية تعبيرا عن حبهم للكويت، وذلك عرفانا وشكرا لهم. وأوضحت أن الإدارة تنظم دائما حملات تبرع بالدم مع الجهات الحكومية والخاصة لما لهذه الحملات من دور ريادي في تعزيز النظام الصحي لضمان إمدادات كافية ومستدامة من الدم ومشتقاته.



وبينت أن العدد الإجمالي لأكياس الدم المجمعة في عام 2023 تخطى 93 ألف وحدة دموية في كل المراكز بزيادة 5 في المائة عن عام 2022، وهذه الزيادة فاقت التوقعات خصوصا أن خطة الإدارة تهدف إلى زيادة سنوية بنسبة 3 في المائة.



ولفتت إلى أن نسبة حملات التبرع تمثل نحو 24 في المائة من التبرع الإجمالي وهي زيادة عن السنوات السابقة التي كانت لا تتعدى نسبة 15 في المائة وما يميز نسبة زيادة عام 2023 أنها كانت في مراكز التبرع الأخرى التابعة للإدارة وكان النصيب الأكبر في مركز التعاونيات لنقل الدم - العدان وفرعي مستشفيي الجهراء والفروانية.



وقالت الرضوان إن ذلك يندرج ضمن خطة إدارة خدمات نقل الدم للتوسع في الخدمات الصحية وافتتاح أفرع جديدة خارج مدينة الكويت بهدف تأمين سهولة وصول المتبرعين إليها للتبرع بالدم.



ودعت المواطنين والمقيمين إلى المشاركة في التبرع بالدم. وأكدت أهمية استمرار أدائهم لدورهم الحيوي خصوصا أصحاب الفصائل السالبة التي يكون عليها طلب كبير فالحاجة للدم مستمرة لإنقاذ حياة المرضى، علما أن استقبال المتبرعين مستمر حتى خلال العطل الرسمية وعطلة الأعياد الوطنية.