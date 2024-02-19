عبدالكريم العبدالله



أعلن رئيس مجلس أقسام الطب النووي في وزارة الصحة د.عبدالرضا إسماعيل عن انطلاق المؤتمر السنوي للطب النووي والتصوير الجزيئي بعنوان «عصر جديد» برعاية وزير الصحة د.أحمد العوضي خلال الفترة من 29 فبراير إلى 2 مارس بقاعة سلوى الصباح.



وقال إسماعيل في تصريح صحافي إن المؤتمر سيستقطب أشهر الأكاديميين والباحثين والأطباء المتخصصين في البرامج التدريبية، والذي تشرف عليه كلية الطب النووي التابعة لمعهد الكويت للاختصاصات الطبية، وسيوفر فرصة لتبادل الخبرات والأفكار البحثية وبناء التعاون المشترك، كما سيناقش التكنولوجيا والابتكارات في مجال الطب النووي والتصوير الجزيئي مع إتاحة الفرصة للتعاون في مجال البحث العلمي وتطبيقاته السريرية.



ولفت إلى أن تخصص الطب النووي أثر بشكل كبير في تشخيص وعلاج الحالات المرضية المختلفة وساهم بشكل كبير في تحسين الرعاية الصحية في القرن الحادي والعشرين.



بدورها، أكدت نائب رئيس المؤتمر د.إيمان العوضي أن المؤتمر سيضم أكثر من 45 محاضرة بمشاركة أكثر من 25 متحدثا بينهم خبراء من الولايات المتحدة وألمانيا والهند ونخبة من المحاضرين المحليين الذين لهم الخبرة في مجال الطب النووي.



وكشفت العوضي عن ورشة عمل مدتها نصف يوم ستكون ضمن المؤتمر وتركز على الطب النووي في مجال تقنيات التصوير المقطعي وأساسيات التصوير بالرنين المغناطيسي، والذي يعد حجر الأساس للاتجاهات المستقبلية في الطب النووي، وللمرة الأولى سوف تكون هناك فرصة لأطباء التخصص في البرامج التعليمية حول العالم لتبادل رؤاهم، ما سيكون له الأثر في بناء جسور المعرفة من خلال النقاشات المتبادلة.