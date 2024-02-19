

عبدالله قنيص



تقدم مقيم بصورة غير قانونية من مواليد 1991 ببلاغ إلى مخفر شرطة جابر الأحمد، عن تعرضه في الساعة الحادية عشرة من مساء أمس للسب من قبل مواطن من مواليد 1973 وابنه الحدث، مشيرا إلى أن ابن جاره المدعي عليه قام بتهديده بإلحاق الأذي الشديد به والتحدث معه بصورة غير لائقة، كما قام الأب والابن بإتلاف باب منزل المشتكي.



وقال مصدر أمني انه صدرت التعليمات باستدعاء المدعى عليه، والذي حضر طواعية ولدى سؤاله عن ابنه المتهم في القضية نفسها قال انه لا يعلم أين ذهب وانه خرج بعد الواقعة مباشرة ولم يعد، فيما لم تعرف الأسباب التي دعت إلى وقوع السب والتهديد والإتلاف.



هذا، وتم تحويل ملف القضية إلى الإدارة العامة لحماية الأحداث.