أطلقت الأمانة العامة للأوقاف مسابقة الكويت الدولية لقصص الأطفال في مجال الوقف والعمل الخيري والتطوعي للموسم السادس برعاية وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية فيصل الغريب.



وقال الأمين العام للأمانة بالتكليف ناصر الحمد، في كلمة خلال مؤتمر صحافي بهذه المناسبة، إن المسابقة من المشاريع المتميزة التي تسهم في النهوض بمسيرة الوقف وزيادة الوعي بأهميته في المجتمع.



وأضاف الحمد أن المسابقة تهدف إلى إيصال مفهوم الوقف والتطوع والعمل الخيري وترسيخه لدى الأطفال، إذ تعمل الأمانة على تعزيز ونشر هذا المفهوم عبر المساهمة في صقل القيم الإسلامية والأخلاقية لدى الأطفال، مشيرا إلى أهمية دعم وتشجيع المواهب في المجال القصصي.



وذكر أن هذه المسابقة شهدت إقبالا لافتا في نسخها السابقة من حيث عدد المشاركين والدول التي يمثلونها، مضيفا أن الأمانة ممثلة بإدارة المعلومات والتوثيق أطلقت هذه المسابقة بنسختها الأولى على المستوى الدولي عام 2013.



وبين أن طلبات المشاركة في المسابقة متاحة للجنسين في جميع أنحاء العالم من مختلف الأعمار إلى جانب الكتاب الهواة والمحترفين والعاملين في مجال الوقف والعمل الخيري بالإضافة إلى المؤسسات العامة والأهلية والمجتمعية والقطاع الخاص.



وأوضح أن فترة استقبال القصص المشاركة ستكون اعتبارا من اليوم حتى 20 يونيو المقبل على أن تبدأ بعدها مرحلة الفرز والتحكيم ويتبعها إعلان نتائج الفائزين في 2 أغسطس المقبل.



وأشار إلى أن الفائز بالمركز الأول في المسابقة سيحصل على جائزة مالية قدرها 15 ألف دولار، أما الفائز بالمركز الثاني فسيحصل على 10 آلاف دولار، في حين تبلغ جائزة المركز الثالث 5 آلاف دولار.



وعن شروط المسابقة، ذكر الحمد أنها تتضمن شروطا عامة للمسابقة وأخرى خاصة في كتابة القصص من أهمها أن تعبر القصة عن موضوع المسابقة وأن تكون موجهة للأطفال من الفئة العمرية من سن الثامنة إلى سن 12 عاما وأن تدور فكرتها الرئيسية حول أحد الموضوعات المعنية بالوقف أو التطوع أو العمل الخيري أو جميعها.