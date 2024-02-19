آلاء خليفة



بدعوة من جمعية أعضاء هيئة التدريس، تم عقد اجتماع بمكتب مدير الجامعة بالشدادية بين كل من مدير جامعة الكويت بالإنابة د.مشاري الحربي، ورئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت د.علي الكندري، وأمين عام الجامعة بالإنابة د.فايز الظفيري وممثلي جهاز المراقبين الماليين وأعضاء المالية في جامعة الكويت.



وأوضح رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت د.علي الكندري أن هذا اللقاء تناول مناقشة موضوع تأخر صرف مستحقات العبء الإضافي للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023/2024، وأسباب هذا التأخير والعمل تسريع إجراءات الصرف حاليا، حيث قام الجهاز بتقديم عدد من الطلبات الإضافية.



وطالبت الجمعية بالعمل على تسريع الإجراءات لصرف مستحقات الزملاء والزميلات خلال فترة الأسبوعين القادمين، كما تم الاتفاق على تلافي ذلك مستقبلا بوضع آلية مناسبة لتسريع عملية الصرف في مواعيدها المحددة حرصا على استقرار منظومة العمل الجامعي.



وفي الختام، شكر د.علي عبدالرحمن الكندري أ.د.مدير جامعة الكويت بالإنابة وأ.د أمين عام جامعة الكويت بالإنابة وممثلي جهاز المراقبين الماليين على تواصلهم واستجابتهم الكريمة لمناقشة هذا الموضوع المهم.