شريف حمدي



استهلت بورصة الكويت تداولات الأسبوع الجاري على تباين في أداء مؤشراتها وسط ضغوط مباشرة من الأسهم القيادية في السوق الأول والتي شهدت عمليات بيع لجني أرباح بعدما حققت العديد من الأسهم قمم سعرية خلال الفترات الماضية.



وتزامن التوجه البيعي للمتداولين في السوق الأول بتراجع حجم السيولة الموجهة إليه لتصل إلى 36 مليون دينار، ما قاد لانخفاض السيولة المتداولة بالسوق ككل إلى مستوى 52 مليون دينار، وهو ما يشير إلى وجود حالة من الترقب للمحفزات تسود أوساط المتداولين.



وتماسك السوق الرئيسي بنهاية جلسة تداولات أمس، ما خفف الضغط نسبيا على المؤشر العام، الذي انخفض 0.39% بنحو 28.46 نقطة إلى 7305.27 نقطة، والسوق الأول 0.49% بنحو 39.7 نقطة ليصل إلى 7999.73 نقطة، بينما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 0.1% بـ 6.2 نقطة إلى 6013.89 نقطة.



في السياق ذاته، أظهرت المراجعة نصف السنوية لمؤشر «فوتسي راسل» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، إدراج ايفا للفنادق والمنتجعات، والسكب، وبيتك كابيتال، وصكوك القابضة بمؤشر الشركات متناهية الصغر، كما تم استبعاد 4 شركات من المؤشر وهي إنجازات للتنمية العقارية، والإنماء العقارية، وبرقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة، والكويتية لبناء المعامل والمقاولات.



وبلغ حجم السيولة المتداولة خلال الجلسة 52.11 مليون دينار استحوذ السوق الأول على 69.4% منها بواقع 36.15 مليون دينار، بينما استحوذ السوق الرئيسي على النسبة المتبقية بواقع 15.96 مليون دينار.



وجاء سهم بيت التمويل الكويتي (بيتك) كأكثر الأسهم استحواذا على السيولة بـ 6 ملايين دينار، وجاء ثانيا سهم أرزان بـ 4.5 ملايين دينار، ثم سهم كويتية بـ 3.73 ملايين دينار، وايفا فنادق رابعا بـ 2.5 مليون دينار ثم عقارات الكويت خامسا بـ 2.3 مليون دينار.